An “Tàthchuid a tha a dhìth” airson Daoimeanan Pinc a chaidh a lorg, a’ fosgladh dhorsan airson lorgan ùra

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh a tha a’ tilgeil solas air tùs daoimeanan pinc, aon de na leacan-uaighe as daoire agus as mòr-chòrdte san t-saoghal. Chaidh a’ mhòr-chuid de daoimeanan pinc a lorg aig mèinn Earra-Ghàidheal a tha a-nis dùinte ann an iar-thuath Astràilia iomallach, ach tha na h-adhbharan air cùl pailteas nan clachan luachmhor sin air a bhith nan dìomhaireachd.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, nochd sgioba de luchd-rannsachaidh à Astràilia gun deach na daoimeanan pinc a chruthachadh mar thoradh air briseadh suas a’ chiad supercontinent timcheall air 1.3 billean bliadhna air ais. Thug an tachartas seo na daoimeanan gu uachdar na Talmhainn, gan dèanamh ruigsinneach dha daoine.

Mhìnich prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Hugo Olierook bho Oilthigh Curtin, gu bheil feum air trì grìtheidean airson daoimeanan pinc a chruthachadh. Is e carbon a th’ anns a’ chiad fhear, ach chan e dìreach carbon sam bith – feumaidh e a bhith domhainn taobh a-staigh na Talmhainn, fo 150km. Is e an dàrna tàthchuid an ìre cheart de chuideam gus buaidh a thoirt air soilleireachd nan daoimeanan, gan tionndadh bho shoilleir gu pinc. Mu dheireadh, is e tachartas bholcànach a th’ anns an tàthchuid a tha a dhìth a ghluais na daoimeanan gu uachdar na Talmhainn.

A’ cleachdadh leusair nas taine na falt daonna, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air criostalan ann an sampall creige Earra-Ghàidheal agus cho-dhùin iad gun do nochd na daoimeanan o chionn 1.3 billean bliadhna, a tha 100 millean bliadhna às deidh sin na bhathas a’ creidsinn roimhe. Tha an loidhne-tìm seo a’ co-thaobhadh ri briseadh suas an supercontinent, ris an canar Nuna no Columbia, a thachair o chionn timcheall air 1.8 billean bliadhna.

Rè na h-ùine seo de thubaistean crith-thalmhainn, chuir cuideam mòr dath air na daoimeanan, a’ toirt dhaibh an dath pinc. Nuair a thòisich Nuna a 'briseadh suas, chuir i an "scar" an sàs anns na tubaistean sin, a' toirt air magma losgadh tron ​​​​t-seann scar agus na daoimeanan a thoirt còmhla ris.

Ged a tha mèinn Earra-Ghàidheal air dùnadh, dh’ fhaodadh an tuigse ùr seo mu phròiseas cruthachadh daoimeanan pinc cuideachadh le oidhirpean san àm ri teachd gus seudan den aon seòrsa a lorg. Tha comas aig sgìrean faisg air oirean mòr-thìrean, leithid Canada, an Ruis, ceann a deas Afraga, agus Astràilia, a bha cuideachd fo bhuaidh briseadh Nuna, a bhith nan “pàrrasaidhean daoimean pinc.”

Ged a thathar an dùil gun lean luach daoimeanan pinc ag èirigh mar a bhios an solar a’ dol sìos, cha bhith e furasta no luath a bhith a’ lorg barrachd de na seudan tearc sin. Ach, tha an lorg seo a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh leantainneach agus an lorg a dh’ fhaodadh a bhith ann de daoimeanan pinc eadhon nas iongantaiche.

Stòr: Conaltradh Nàdair.