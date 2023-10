Bleaching corail air a lorg aig doimhneachdan ris nach robh dùil sa Chuan Innseanach

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Plymouth air lorg iongantach a dhèanamh a thaobh sèididh corail sa Chuan Innseanach. Lorg iad fianais gun robh corail a’ sèididh suas gu 90 meatair (295 troigh) fon uachdar, doimhneachd a bhathas den bheachd roimhe a bha an aghaidh blàthachadh na mara. Nochd an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications, gun deach suas ri 80 sa cheud de na sgeirean ann an cuid de raointean de ghrunnd na mara a mhilleadh le àrdachadh ann an teòthachd a’ chuain.

Gu traidiseanta, bhathar a’ creidsinn gu robh corailean nas doimhne seasmhach ri blàthachadh na mara oir bhathas den bheachd gun robh na h-uisgeachan nas fhuaire anns an robh iad a’ fuireach an ìre mhath seasmhach. Ach, tha an sgrùdadh seo air sealltainn nach eil seo fìor, a dh’ fhaodadh a bhith a’ cur sgeirean aig doimhneachdan co-chosmhail air feadh an t-saoghail ann an cunnart bho atharrachaidhean gnàth-shìde.

Chleachd an sgioba rannsachaidh measgachadh de sgrùdadh in situ, innealan-fuadain fon uisge, agus dàta cuan-mara air a chruthachadh le saideal gus sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas. Fhuair iad a-mach, eadhon nuair a dh'fhuirich teòthachd an uachdair seasmhach, bha àrdachadh mòr ann an teòthachd fon uachdar a 'toirt buaidh air corail mara domhainn. Thachair an sèididh mara domhainn seo eadhon nuair nach robh sgeul air milleadh sam bith air sgeirean nas aotroime.

Ged a lorg an sgrùdadh gu robh pàirtean den sgeir air faighinn seachad air nuair a thill luchd-rannsachaidh ann an 2020 agus 2022, tha na co-dhùnaidhean fhathast nan adhbhar dragh. Bhathar an dùil gun lughdaich corailean mesophotic, a chaidh a lorg eadar 100-490 troigh fon uachdar, am milleadh eag-eòlasach a dh’ adhbhraich sèididh corail uisge eu-domhainn mar thoradh air blàthachadh na mara. Ach, tha na corailean sin a-nis ann an cunnart cuideachd.

Tha buaidh atharrachadh clìomaid air cuan-eòlas na sgìre ga mheudachadh le cuairtean a tha a’ nochdadh gu nàdarra, leithid El Nino agus an Cuan Innseanach Dipole. Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh an fheum èiginneach a th’ ann a bhith a’ leudachadh ar tuigse mu bhuaidh nan atharrachaidhean sin air na h-àrainneachdan sin, air nach eil mòran eòlais againn an-dràsta.

