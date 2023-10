Enigma an Malvinoxhosan Biota: Dìomhaireachd iongantach à bith air fhuasgladh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Earth-Science Reviews a’ tilgeil solas ùr air mar a chaidh biota Malvinoxhosan à bith, seann bhuidheann de bheathaichean a bha a’ fuireach ann an uisge a bha uair a’ fuireach anns an supercontinent Gondwana. Airson faisg air dà linn, dh'fhuirich adhbhar an fhalbh na dhìomhaireachd, ach a-nis tha luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil iad air an fhìrinn a lorg. Tha meur a’ choire a’ comharrachadh gu ceàrnagach air atharrachadh clìomaid.

Bha Gondwana, a bha a’ toirt a-steach pàirtean de Afraga an latha an-diugh, Ameireaga a-Deas, Astràilia, Antarctica, fo-dhùthaich nan Innseachan, agus rubha Arabach, suidhichte faisg air a’ Phòla a Deas. Thairis air 5 millean bliadhna, chaidh ìrean na mara timcheall air Gondwana sìos mean air mhean, agus aig a’ cheann thall chaidh biota Malvinoxhosan à bith.

Le bhith ag ath-sgrùdadh ceudan de fhosailean agus a’ sgrùdadh feartan geòlais nan creagan anns an deach an lorg, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh loidhne-tìm de thachartasan a chruinneachadh. Bha na sreathan fosail de bhiota Malvinoxhosan a’ freagairt ri lùghdachadh beag ann an ìre na mara, a bha mar an “gunna smocaidh” a bhrosnaich na tachartasan sin a chaidh à bith. Chuir an t-atharrachadh gnàth-shìde a dh'adhbhraich an tuiteam ann an ìre na mara dragh air sruthan a' chuain, a' toirt buaidh air pròiseasan a' chuain timcheall air a' Phòla a Deas.

Cha b’ urrainn don biota Malvinoxhosan, a thathas a’ creidsinn a thàinig air adhart gus a bhith beò ann an uisgeachan nas fhuaire, gabhail ris na h-atharrachaidhean gnàth-shìde mar thoradh air aimhreitean ann an sruthan a’ chuain. Mar thoradh air an sin, chaidh gnèithean mara nas sùbailte a chuir nan àite a bha gu math freagarrach airson uisgeachan nas blàithe.

Thug an tachartas seo a-mach à bith buaidh uamhasach air an eag-shiostam timcheall air a’ Phòla a Deas, a lean gu tuiteam ann am bith-iomadachd a tha fhathast a’ leantainn chun an latha an-diugh. Tha builean nas fharsainge aig toraidhean an sgrùdaidh, a’ toirt rabhadh mu cho cugallach ‘s a tha àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd.

Mar a tha sinn a’ toirt aghaidh air an èiginn bith-iomadachd a th’ ann an-dràsta, tha an rannsachadh seo a’ sealltainn cho mothachail sa tha eag-shiostaman do dh’ atharrachadh clìomaid air a bhrosnachadh le daoine. Tha e na fhìor chuimhneachan gum bi buaidh mhaireannach is fharsaing aig atharrachaidhean nach gabh a thoirt air ais a nì sinn an-diugh air a’ phlanaid againn.

CÀBHA

C: Dè a th’ ann an Gondwana?



F: B’ e supercontinent a bh’ ann an Gondwana a bha ann o chionn timcheall air 420 millean bliadhna agus bha e a’ toirt a-steach pàirtean de Afraga, Ameireaga a-Deas, Astràilia, Antarctica, fo-dhùthaich nan Innseachan, agus rubha Arabach.

Q: Dè a bh’ ann am biota Malvinoxhosan?



F: B’ e seann bhuidheann de bheathaichean a bha a’ fuireach ann an uisge a bha a’ fuireach anns na h-uisgeachan timcheall air Gondwana a bh’ ann am biota Malvinoxhosan. Bha e sa mhòr-chuid a’ gabhail a-steach trilobites, brachiopod coltach ri dà-bhalbhaich, mollusks, agus echinoderms.

C: Dè a dh’ adhbhraich mar a chaidh biota Malvinoxhosan à bith?



F: Chuir lùghdachadh mean air mhean ann an ìrean na mara dragh air sruthan a’ chuain timcheall air a’ Phòla a Deas, a’ leantainn gu atharrachaidhean gnàth-shìde nach b’ urrainn do biota Malvinoxhosan gabhail riutha, agus aig a’ cheann thall chaidh iad à bith.

C: Dè tha an rannsachadh seo ag innse dhuinn mu atharrachadh gnàth-shìde an-dràsta?



F: Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cugallachd àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd. Tha e na chuimhneachan air a’ bhuaidh nach gabh atharrachadh air ais bho atharrachadh clìomaid air a bhrosnachadh le daoine air bith-iomadachd.

C: An urrainn don eag-shiostam timcheall air a’ Phòla a Deas na h-ìrean eachdraidheil de bhith-iomadachd fhaighinn air ais?



F: Chan eil an eag-shiostam air faighinn seachad air gu h-iomlan bhon tachartas a chaidh à bith, a’ moladh gu bheil buaidh mhaireannach air a bhith aig call bith-iomadachd a dh’ adhbhraich mar a chaidh biota Malvinoxhosan à bith.