Luchd-saidheans air bhioran mu lorgan ùra bho mhisean OSIRIS-REx aig NASA

Tha an neach-saidheans planetary Phil Bland bho Oilthigh Curtin air leth toilichte a bhith na phàirt de mhisean iongantach OSIRIS-REx aig NASA, a tha ag amas air sampallan a chruinneachadh agus a sgrùdadh bhon asteroid faisg air an Talamh leis an t-ainm Bennu. Tha Bland air a chùrsa-beatha a chuir seachad a’ sgrùdadh meteorites gus seallaidhean luachmhor fhaighinn air eachdraidh na cruinne agus cruthachadh ar siostam grèine. Tha an cothrom seo sgrùdadh a dhèanamh air stuth pristine saor bho àile na Talmhainn na eòlas aon uair ann am beatha dha.

Chruinnich an soitheach-fànais OSIRIS-REx gu soirbheachail sampall 250-gram de chreig is duslach bho Bennu às deidh dha dà bhliadhna a chuir seachad a’ sgrùdadh na talmhainn aige. Chaidh an sampall, a tha ann an droch staid, a leigeil ma sgaoil bho capsal an soitheach-fànais agus a thoirt air tìr ann am Fàsach Utah. Às deidh sgrùdadh, rinn luchd-saidheans lorg ris nach robh dùil: sampall a bharrachd air mullach an canister. Anns an t-sampall bonus seo tha mèinnirean crèadha hydradach agus mòran de ghualain, a 'toirt seachad sealladh a dh'fhaodadh a bhith ann air tùs uisge na Talmhainn agus comasachd beatha.

Tha Phil Bland na bhall de cho-bhanntachd Astràilianach a tha an sàs anns a’ mhisean agus tha e air a bhith a’ leantainn an adhartais agus an anailis gu dlùth. Ghabh e pàirt ann am biadhadh bhidio beò bho Ionad Fànais Johnson aig NASA, a’ faicinn luchd-saidheans gu faiceallach a’ làimhseachadh na tha de stuth cruinnichte. Às deidh às-tharraing faiceallach, cuideam, agus catalogadh nan sampallan, taghaidh Bland gu pearsanta creagan airson tuilleadh sgrùdaidh san obair-lann aige.

A’ cleachdadh dòighean adhartach microscopy, cruthaichidh Bland mapaichean àrd-rèiteachaidh de cheimigeachd agus mèinn-eòlas an stuth. Tha am mion-sgrùdadh seo deatamach ann a bhith a’ dearbhadh co-dhèanamh agus dèanamh isotopic an t-sampall. Aon uair ‘s gu bheil Bland air a mhion-sgrùdadh a chrìochnachadh, thèid na sampallan a chuir air adhart chun Ollamh Trevor Ireland aig Oilthigh Queensland airson mion-sgrùdadh geochronology agus isotop ocsaidean. Cuidichidh seo le bhith a’ dearbhadh aois agus co-dhèanamh ceimigeach Bennu, a’ toirt seachad seallaidhean cudromach air a’ cheangal eadar Bennu agus meteorites a lorgar air an Talamh.

Tha misean OSIRIS-REx air togail-inntinn agus feòrachas luchd-saidheans mar Bland agus Èirinn a ghlacadh. Tha iad gu dùrachdach a’ feitheamh ri toraidhean an anailis aca, a chuireas gu mòr ri ar tuigse mu thùs na cruinne-cè agus cruthachadh ar planaid fhèin.

