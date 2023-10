Beatha iongantach na mara domhainn air fhoillseachadh ann am fiolm ùr

Tha fiolm a chaidh fhoillseachadh às ùr a chaidh a ghlacadh ann an “sòn dorchadais” na mara domhainn air saoghal a tha làn de bheatha fhoillseachadh. Chaidh an fhilm seo a thoirt timcheall air Geologist Seamounts faisg air na h-eileanan Hawaiian, a’ cleachdadh carbad sgrùdaidh mara domhainn ris an canar Mesobot. Tha sòn an fheasgair a’ toirt iomradh air raointean den chuan far nach urrainn solas na grèine a dhol a-steach, a’ tòiseachadh aig mu 100 meatair (330 troigh) de dhoimhneachd.

Tha an fhilm a’ taisbeanadh raon de fhàs-bheairtean inntinneach, a’ toirt a-steach slabhraidhean fada de chreutairean, cruthan beatha tentacled, agus eadhon squid a’ sgaoileadh sgòth inc dìon. Tha na fàs-bheairtean sin a’ dèanamh suas an imrich bheathaichean as motha air an Talamh, leis gu bheil iad a’ gluasad a h-uile latha bho na h-uisgeachan uachdar gu na doimhneachdan dorcha gus falach tro uairean solas an latha. Tha àite deatamach aig an imrich seo ann an riaghladh a’ chuain air gnàth-shìde na cruinne le bhith a’ giùlan gualain bho na h-uisgeachan uachdar chun a’ chuain dhomhainn, far am faodar a ghlacadh airson amannan fada.

Tha am Mesobot, eu-coltach ri carbadan sgrùdaidh mara domhainn eile, air a dhealbhadh gus nach bi mòran buaidh aige air beatha domhainn a’ chuain. Tha an dealbhadh caol agus na propellers slaodach a’ cur casg air bho bhith a’ cur eagal air an fhiadh-bheatha a choinnicheas e. Tha seo cudromach leis cho cugallach ‘s a tha eag-shiostaman mara domhainn.

Tha an cuan domhainn fhathast gun sgrùdadh gu ìre mhòr, le dìreach mu 25 sa cheud de ghrunnd na mara air a mhapadh gu leòr. Tha miseanan cuan domhainn deatamach airson faighinn a-mach agus tuigse fhaighinn air a’ bheatha eadar-mheasgte agus gu tric enigmatic a tha anns na tìrean neo-chlàraichte sin. A bharrachd air an sin, faodaidh na miseanan sin nochdadh tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson beatha domhainn na mara, leithid leasachadh cungaidhean ùr-nodha. Tha sgrùdaidhean air sealltainn gu bheil neo-dhruim-altachain mara a’ toirt a-mach measgachadh nas motha de stuthan antibiotic, anti-aillse, agus anti-inflammatory na buidheann sam bith de fhàs-bheairtean talmhaidh.

Tha buaidh fharsaing aig tuigse air a’ mhuir dhomhainn agus a luchd-còmhnaidh, gu sònraichte leis gu bheil gnìomhachd gnìomhachais leithid mèinneadh mara domhainn a’ fàs nas cumanta. Le bhith a’ tilgeil solas air an t-saoghal fhalaichte seo, tha luchd-saidheans an dòchas na h-eag-shiostaman fìnealta sin a ghlèidheadh ​​agus a dhìon agus na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith aca a chleachdadh.

stòran:

- Rianachd Cuan Nàiseanta agus Atmospheric

- Institiud Oceanographic Woods Hole