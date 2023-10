Tha Fianais Ùr a’ moladh Crater Asteroid Mòr air a thiodhlacadh fo Astràilia

Tha luchd-saidheans fhathast a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan inntinneach mun t-seann phlanaid againn, agus dh’ fhaodadh an lorg as ùire ar tuigse mu eachdraidh na Talmhainn atharrachadh gu bràth. Tha an cruinn-eòlaiche Anndra Glikson agus a cho-obraiche Tony Yeates air sgrùdadh ùr fhoillseachadh anns an iris Tectonophysics, a’ nochdadh fianais làidir airson sgàineadh asteroid mòr a chaidh a thiodhlacadh fo Astràilia.

Tha an structar falaichte fon talamh seo, ris an canar structar Deniliquin, a’ nochdadh trast-thomhas a thathar a’ meas a tha còrr air 320 mìle. Ma thèid a dhearbhadh, rachadh e thairis air an structar buaidh as motha air an Talamh - Crater Vredefort Afraga a-Deas, a tha timcheall air 100 mìle de leud. Gu sònraichte, bhiodh structar Deniliquin eadhon nas àirde na meud an t-sloc Chicxulub, a thathas a’ creidsinn a bha an urra ri crìonadh nan dineosairean.

Tha rannsachadh Glikson a’ soilleireachadh prìomh fheartan a tha a’ neartachadh na cùise airson structar Deniliquin a bhith na làrach buaidh asteroid. Tha leughaidhean magnetach den sgìre a’ nochdadh pàtran rippling co-chothromach anns an sgudal timcheall air a’ chridhe, mar chomharra air na feachdan magnetach dian a chaidh a chruthachadh aig tachartas buaidh mhòr.

Tha a’ cheist ag èirigh: Ciamar a tha structar cho mòr air a bhith falaichte fo uachdar Astràilia cho fada? Tha Glikson a’ moladh, thar milleanan de bhliadhnaichean, gu bheil an structar air a dhol tro bhleith, a’ lughdachadh mean air mhean cho follaiseach sa tha e. Dìreach mar a bhios boinneagan uisge a’ frasadh suas bho sgàineadh neo-ghluasadach, coltach ri cridhe àrdaichte làrach buaidh asteroid, tha structar Deniliquin air faighinn seachad air deuchainn ùine gu slaodach.

Tha an lorg iongantach seo a’ nochdadh chan ann a-mhàin air eachdraidh fiùghantach ar planaid ach cuideachd cho mòr sa tha buaidh na cruinne air a’ ghàrradh-cùil againn fhèin. Le adhartas leantainneach ann an rannsachadh saidheansail, is urrainn dhuinn a bhith an dùil ri tuilleadh nochdaidhean mu sheann eachdraidh na Talmhainn agus na tachartasan domhainn a thug cumadh air an t-saoghal againn mar a tha fios againn air.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann an structar Deniliquin?

Tha structar Deniliquin na sgàineadh mòr asteroid fon talamh a dh’ fhaodadh a bhith air a thiodhlacadh fo Astràilia, le trast-thomhas air a mheas a bhith còrr air 320 mìle.

C: Ciamar a tha structar Deniliquin an coimeas ri structaran buaidh aithnichte eile?

Ma thèid a dhearbhadh, bhiodh structar Deniliquin mar an structar buaidh as motha a tha aithnichte air an Talamh, a ’dol thairis air Crater Vredefort ann an Afraga a Deas agus eadhon an t-sloc Chicxulub co-cheangailte ri bhith a’ dol à bith dineosairean.

C: Ciamar a tha structar Deniliquin air a bhith falaichte cho fada?

Thairis air milleanan de bhliadhnaichean, tha bleith mean air mhean air follaiseachd structar Deniliquin a lughdachadh, ga fhàgail duilich a lorg bho uachdar na Talmhainn.

C: Dè an fhianais a tha a’ toirt taic do structar Deniliquin mar làrach buaidh asteroid?

Bidh leughaidhean magnetach den sgìre a’ nochdadh pàtrain rèidh co-chothromach anns an sgudal timcheall air a ’chridhe, a tha nam feartan sònraichte a chaidh a chruthachadh leis na feachdan magnetach dian a chaidh a leigeil ma sgaoil le tachartas buaidh mhòr.