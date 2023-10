Bidh luchd-saidheans a’ comharrachadh adhbharan airson pathogens bacteriach, a’ fosgladh an dorais airson ro-innleachdan làimhseachaidh ùr

Tha rannsachadh ùr a chaidh a dhèanamh aig Oilthigh Nevada, Las Vegas (UNLV) a’ tilgeil solas air bacteria cronail agus mar a chuireas iad an gnìomh ginean sònraichte a dh’ adhbhraicheas galair ann am bodhaig an duine. Air a stiùireadh leis a’ mhion-eòlaiche Helen Wing, tha sgioba de luchd-saidheans eadar-chuspaireil air an aire a chuimseachadh air Shigella, pathogen marbhtach bacteriach a tha an urra ri bhith ag adhbhrachadh comharraidhean leithid cromadh bhoilg, fiabhras, agus a’ bhuinneach. Tha na h-Ionadan airson Smachd agus Bacadh Galaran a’ dèanamh a-mach gu bheil galairean Shigella a’ leantainn gu 600,000 bàs air feadh na cruinne gach bliadhna.

Is e aon de na prìomh lorgaidhean a rinn an luchd-rannsachaidh àite prìomh phròtain ris an canar VirB, a tha ag obair mar “tionndadh” a bhrosnaicheas am bacterium gus galair adhbhrachadh ann an daoine. Bidh am pròtain a 'ceangal ri DNA Shigella, a' gnìomhachadh a 'ghalair. Ach, lorg an sgrùdadh gum faodadh bacadh a chuir air pròiseas ceangail VirB casg a chuir air Shigella bho bhith ag adhbhrachadh tinneas.

Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Bhio, air aithne a chosnadh mar “Deasaiche’s Pick.” Nuair a thèid luchd-ionaid a dhèanamh anns a’ phròtain VirB, bidh e a’ call a chomas air ginean fòirneart a chuir an gnìomh ann an Shigella, gu h-èifeachdach a’ fàgail am bacterium neo-gabhaltach. Tha an lorg seo a’ fosgladh a’ chothroim air leigheasan a leasachadh a bhios ag amas air pròtain VirB gus cuir an-aghaidh galairean Shigella.

Tha an sgioba aig deuchainn-lann meanbh-bhitheòlas UNLV ag amas air tuigse nas fheàrr fhaighinn air na pròtanan “atharrachadh” sin, a dh’ atharraicheas bacteria gun chron gu bhith nan pathogenan ionnsaigheach. Is e an amas mu dheireadh dòighean a lorg airson smachd a chumail air bacteria a dh’ adhbhraicheas galair agus a dh’ fhaodadh drogaichean ùra a leasachadh a bhios ag amas air na pròtanan sin.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na Shigella gu pathogens eile. Tha an luchd-saidheans den bheachd gum faodadh dòighean-obrach coltach ris a bhith air an cur an sàs ann am bacteria eile a tha buntainneach gu clinigeach le bhith ag amas air diofar phròtainean a tha an sàs ann an fòirneart galair. Le bhith a’ tuigsinn gnìomhachd agus eadar-obrachadh nam pròtanan sin, tha luchd-saidheans an dòchas ro-innleachdan làimhseachaidh adhartachadh agus lughdachadh eallach ghalaran gabhaltach air feadh an t-saoghail.

Is e aon de na prìomh mholacilean a tha an sàs sa phròiseas ceangail cytidine triphosphate (CTP), a tha deatamach airson riaghladh VirB. Le bhith a’ cur bacadh air ceangal CTP, tha luchd-rannsachaidh an dòchas ro-innleachdan làimhseachaidh a leasachadh a lùghdaicheas buaidh bacteria cronail leithid Shigella.

Tha an rannsachadh seo a’ comharrachadh ceum cudromach air adhart ann a bhith a’ lorg na h-adhbharan airson pathogens bactaraidh agus a’ fosgladh an dorais gu slighean ùra airson làimhseachadh agus casg. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean a leigeas le bacteria galairean adhbhrachadh, faodaidh luchd-saidheans ro-innleachdan nas èifeachdaiche a leasachadh gus cuir an-aghaidh na galairean sin agus slàinte na cruinne a leasachadh.

Stòr: Oilthigh Nevada, Las Vegas [Gun URL]