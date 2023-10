Rannsachadh Ùr a’ nochdadh mar a tha elasticity earbaill sperm a’ toirt buaidh air gluasad

Tha rannsachadh a rinn sgioba de luchd-saidheans air seallaidhean inntinneach a lorg mu mheacanaig gluasad sperm. A dh'aindeoin creideas roimhe, lorg an sgrùdadh gu bheil pàirt cudromach aig elasticity earbaill sperm ann a bhith a 'cuideachadh gluasad.

Gu traidiseanta, bha luchd-saidheans den bheachd gu robh gluasad sperm an urra a-mhàin ri bhith a’ lasadh an earbaill gu làidir. Ach, tha an rannsachadh ùr seo a’ toirt dùbhlan don bheachd sin gu tur. Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil deformability an earbaill gu dearbh a’ cuideachadh le bhith a’ gluasad sperm tro àrainneachdan leaghaidh.

Le bhith a’ cleachdadh ìomhaighean àrd-astar agus dòighean microscopaidh adhartach, bha e comasach don luchd-saidheans gluasad iom-fhillte earbaill sperm fhaicinn gu mionaideach nach fhacas a-riamh. Fhuair iad a-mach gu bheil càileachd elastagach aig na h-earbaill a leigeas leotha cumadh atharrachadh agus atharrachadh gu cunbhalach ri nàdar siùbhlach na tha mun cuairt orra. Tha an sùbailteachd fiùghantach seo a’ toirt comas do sperm gluasad gu h-èifeachdach, ag àrdachadh an gluasad gu mòr.

Roimhe sin, bhathar a 'creidsinn gum biodh earball teann nas èifeachdaiche ann a bhith a' gluasad sperm air adhart. Ach, tha an rannsachadh seo o chionn ghoirid a 'sealltainn gum biodh stiffness, gu dearbh, a' cur bacadh air gluasad le bhith a 'cosg barrachd lùth le gach buille earbaill. Tha elasticity nan earbaill sperm a’ dèanamh cinnteach gu bheil lùth air a ghluasad gu h-èifeachdach chun lionn mun cuairt, a’ leigeil leis an sperm snàmh nas fhasa agus nas èifeachdaiche.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ fosgladh an dorais gu tuilleadh adhartais ann a bhith a’ tuigsinn eòlas-eòlas sperm. Le bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan gluasad sperm, faodaidh luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor fhaighinn air torachas fireannaich agus dòighean a dh’fhaodadh a bhith ann airson dèiligeadh ri cùisean neo-thorrachais.

FAQ:

C: Ciamar a bhios earbaill sperm a’ gluasad sperm tro leaghan?

A: Tha elasticity earbaill sperm a’ leigeil leotha deformachadh agus atharrachadh a-steach don àrainneachd siùbhlach, a’ cuideachadh le gluasad.

C: Carson a bhathas a’ creidsinn roimhe seo gu robh earball teann nas èifeachdaiche?

F: Bhathar a’ gabhail ris gun cuireadh barrachd stiffness ri feachd bualadh an earbaill, ach gu dearbh tha e a’ cur bacadh air gluasad agus a’ cosg barrachd lùtha.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig an rannsachadh seo?

F: Faodaidh tuigse air gluasad sperm sealladh luachmhor a thoirt seachad air torachas fireannaich agus cuideachadh le bhith a’ dèiligeadh ri draghan mu neo-thorrachas.