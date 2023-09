Faodaidh briseadh le CO2 leaghan crithean beaga adhbhrachadh, taisbeanaidhean rannsachaidh ùra

Tha rannsachadh ùr air nochdadh gum faod fracadh, ge bith an ann le carbon dà-ogsaid leaghaidh (CO2) no uisge, crithean beaga adhbhrachadh. Tha an sgrùdadh seo a’ dearbhadh gu bheil na crithidhean air an toirt a-mach leis na h-aon phròiseasan a dh’ fhaodadh crithean-talmhainn nas motha agus millteach adhbhrachadh.

Tha fracadh, no bristeadh uisgeach, a' ciallachadh a bhith a' stealladh lionntan fo uachdar na Talmhainn gus ola agus gas nàdarrach a tharraing. Fhad ‘s a bhios dòighean traidiseanta fracking a’ cleachdadh uisge sgudail, chuir an sgrùdadh sònraichte seo fòcas air cleachdadh CO2 leaghaidh. Tha buannachd a bharrachd aig fracadh le CO2 leaghan a bhith a’ glacadh gualain, a’ lughdachadh na tha e a’ cur ri gleidheadh ​​teas àile.

Tha tuairmsean a’ nochdadh gu bheil comas aig fracadh carbon dà-ogsaid na h-uimhir de ghualain a shàbhaladh gach bliadhna ri billean panal grèine. Tha seo ga dhèanamh na roghainn nas càirdeile don àrainneachd an taca ri frasadh uisge sgudail, leis gu bheil e a’ cumail carbon fon talamh agus a-mach às an àile.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science, a’ nochdadh gu bheil co-dhùnaidhean crith mar thoradh air briseadh CO2 dualtach a bhith buntainneach ri fracadh stèidhichte air uisge cuideachd. Faodaidh an dà dhòigh gnìomhachd seismic a bhrosnachadh.

Bha seismologists roimhe a’ deasbad cò às a thàinig na crithean sin, le cuid a’ moladh gur e crithean-talmhainn mòra a thachair fada air falbh a bha iad, agus cuid eile a’ gabhail beachd gur e fuaim a bh’ annta bho ghnìomhachd daonna. Le bhith a’ cur seismometers a-steach timcheall làrach fracking ann an Wellington, Kansas, bha e comasach don luchd-rannsachaidh faighinn a-mach gu robh na crithean gu dearbh co-cheangailte ri in-stealladh lionntan.

Tha a bhith a’ cumail sùil air na gnìomhan sin deatamach ann a bhith a’ tuigsinn deformachadh chreagan agus a’ cumail sùil air gluasad lionntan às deidh an in-stealladh. Faodaidh deuchainnean modaladh cuideachadh le bhith a’ faighinn a-mach cuideaman in-stealladh lionn sàbhailte gus an cunnart bho bhith a’ brosnachadh gnìomhachd seismeach millteach a lughdachadh. Ach, tha làthaireachd lochdan neo-aithnichte ga dhèanamh dùbhlanach a bhith a’ ro-innse a’ bhuil anns a h-uile cùis.

Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig fracadh air gnìomhachd seismic agus a’ cur cuideam air an fheum air sgrùdadh agus riaghladh faiceallach gus na cunnartan co-cheangailte ris a’ phròiseas a lasachadh.

