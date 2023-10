Seallaidhean ùra air a 'mhòr-thìr a tha a' dol à bith

Tha geòlaichean air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada leis an tòimhseachan a tha a’ sìor atharrachadh air mòr-thìrean na Talmhainn. Tha adhartas o chionn ghoirid le sgioba aig Oilthigh Utrecht san Òlaind air solas a thilgeil air mòr-thìr a chaidh à bith gu dìomhair o chionn milleanan de bhliadhnaichean. Air ainmeachadh mar Argoland, bhris am fearann ​​​​seo de 5,000km de dh'fhaid à taobh an iar Astràilia mu 155 millean bliadhna air ais. Ach, bha e air a bhith na thòimhseachan far an robh e gu ruige seo.

Bha an iuchair airson fuasgladh fhaighinn air an dìomhaireachd seo fo uachdar a’ chuain, far an tug “falamh” mòr ris an canar an Argo Abyssal Plain sanasan deatamach. A’ cleachdadh structar grunnd na mara, thug luchd-rannsachaidh a-mach gun robh Argoland air gluasad chun iar-thuath, mu dheireadh a’ tuineachadh fo eileanan Ear-dheas Àisia. A dh’ aindeoin na bha dùil, cha deach mòr-thìr mòr sam bith a lorg fo na h-eileanan sin. An àite sin, cha deach a lorg ach na tha air fhàgail de mhìrean beaga mòr-thìreach, air an cuairteachadh le laganan cuantail fada nas sine.

Thòisich an luchd-saidheans aig Oilthigh Utrecht air turas gus na thachair don fhearann ​​​​a bha a dhìth a thoirt còmhla. Fhuair iad a-mach gu robh mòr-thìr eile “air chall”, a chaidh a lorg ann an 2019, air a dhol fodha ann an culaidh na Talmhainn, a ’fàgail às deidh dìreach an ìre as àirde a chruthaich beanntan ceann a deas na Roinn Eòrpa. Ach, cha robh Argoland air fuigheall mar sin fhàgail.

Tha am foillseachadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air eachdraidh geòlais na Talmhainn. Mhìnich an eòlaiche-eòlaiche Douwe van Hinsbergen gu bheil ath-chruthachadh de supercontinents a bh’ ann roimhe agus tuigse fhaighinn air cruinn-eòlas na Talmhainn ann an amannan roimhe deatamach airson lèirsinn fhaighinn air pròiseasan leithid mean-fhàs bith-iomadachd, gnàth-shìde, lorg stuthan amh, agus tuigse air cumaidhean beinne agus teactonaig truinnsear.

Tro sheachd bliadhna de rannsachadh, fhuair an sgioba a-mach gun robh Argoland air a sgaradh ann an diofar chriomagan, air an tug iad Argopelago mar ainm. Bha na mìrean microcontinental sin air an sgaradh le laganan cuantan nas sine, coltach ri mòr-thìrean fon uisge leithid Greater Adria agus Zeelandia. Ràinig na criomagan gu na h-àiteachan far a bheil iad an-dràsta timcheall air 300 millean bliadhna air ais, agus an-diugh, tha iad nan laighe domhainn fo jungles lusach Indonesia agus Myanmar.

Chan e a-mhàin gu bheil an t-adhartas seo a’ toirt sealladh ùr air geòlas taobh an ear-dheas Àisia ach bidh e cuideachd a’ doimhneachadh ar tuigse air eachdraidh fiùghantach na Talmhainn agus na dòighean a tha a’ cumadh ar planaid.

CÀBHA

C: Carson a bha Argoland air a mheas mar thòimhseachan?

F: Chaidh Argoland, mòr-thìr a dhealaich bho thaobh an iar Astràilia, air chall, a’ fàgail eòlaichean fo imcheist mun àite aige.

C: Ciamar a chaidh dìomhaireachd Argoland fhuasgladh?

F: Chleachd luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Utrecht structar grunnd na mara gus sùil a chumail air gluasad Argoland, a thàinig gu crìch fo eileanan Ear-dheas Àisia.

C: Dè a lorg an luchd-rannsachaidh mu Argoland?

F: A dh’ aindeoin na bha dùil, cha deach mòr-thìr sam bith a lorg fo eileanan Ear-dheas Àisia. An àite sin, lorgadh mìrean beaga mòr-thìreach air an cuairteachadh le seann lagan cuantail.

C: Dè cho cudromach ‘s a tha e sgrùdadh a dhèanamh air eachdraidh geòlais na Talmhainn?

F: Tha tuigse air eachdraidh geòlais na Talmhainn deatamach airson pròiseasan a thuigsinn leithid mean-fhàs bith-iomadachd, atharrachadh clìomaid, rannsachadh ghoireasan, cruthachadh bheanntan, agus teactonaig truinnsear.

C: Dè dh’ ainmich an luchd-rannsachaidh na criomagan de Argoland?

F: Dh'ainmich an luchd-rannsachaidh na pìosan Argopelago, a 'riochdachadh mìrean microcontinental air an sgaradh le laganan cuantail nas sine.

stòran: Oilthigh Utrecht (URL)