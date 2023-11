Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh a’ chumhachd a bhith ag amas air miannan airson fàs pearsanta

Tha sgrùdadh ùr-nodha air a dhèanamh le Case Western Reserve University air solas a thilgeil air dòigh-obrach nas èifeachdaiche a thaobh coidseadh agus brosnachadh dhaoine fa leth thar diofar raointean. Le bhith a’ cleachdadh dhòighean neuroimaging, lorg an luchd-rannsachaidh còmhstri eadar mar a tha daoine a’ faicinn an cuid fhèin agus iad fhèin, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor dha manaidsearan, leasaichean, tidsearan agus pàrantan.

Eu-coltach ri dòighean coidsidh traidiseanta a tha buailteach a bhith ag amas air duilgheadasan sa bhad, tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil a bhith a’ stiùireadh aire gu miannan dhaoine fa-leth agus aislingean san àm ri teachd a’ comasachadh fàs adhartach agus a’ lughdachadh strì an aghaidh atharrachaidh. Le bhith a’ cleachdadh na comasan a tha aig daoine fa-leth, faodaidh coidsichean agus luchd-comhairle pròiseasan cruth-atharrachail a lasadh agus fìor leasachadh pearsanta àrach.

Tro sganaidhean eanchainn a chaidh a dhèanamh air 47 com-pàirtichean fo-cheum, rinn an luchd-rannsachaidh coimeas eadar na freagairtean neural co-cheangailte ris an fhìor fhìor agus an fhìor fhèin. Sheall na co-dhùnaidhean còmhstri iongantach eadar an dà dhòigh a tha daoine fa-leth gam faicinn fhèin. Bidh smuaintean àicheil agus fèin-chàineadh gu tric a 'cur bacadh air leasachadh lèirsinn làidir airson an neach fhèin, a' cur bacadh air fàs pearsanta aig a 'cheann thall.

A rèir an sgioba rannsachaidh, tha e deatamach gun tèid na smuaintean àicheil sin aithneachadh agus dèiligeadh riutha ann a bhith a’ faighinn thairis air dìon agus strì an aghaidh atharrachaidh. Lorg an sgrùdadh gu bheil daoine fa leth aig a bheil iad fhèin air leth follaiseach nas fhosgailte do bheachdan ùra, a’ faighinn eòlas air deagh fhaireachdainnean, agus gu bheil brosnachadh gnèitheach seasmhach aca. Mar sin, seach a bhith ag amas air càineadh agus laigsean, tha e nas èifeachdaiche daoine fa-leth a stiùireadh gus na h-aislingean agus na miannan aca airson an ama ri teachd fhaicinn.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na raon coidseadh agus riaghladh. Faodaidh pàrantan, leasaichean, luchd-foghlaim, agus proifeiseantaich cuideachaidh eile na co-dhùnaidhean sin a chuir an sàs anns an eadar-obrachadh aca le daoine eile. Le bhith a’ leigeil le daoine sealbh a ghabhail air an leasachadh agus ag àrach am miann gnèitheach airson fàs, faodar slighe gu atharrachadh seasmhach a dhealbhadh.

Tha an rannsachadh seo na chuimhneachan gu bheil leasachadh pearsanta mu dheidhinn barrachd air a bhith a’ fuasgladh cheistean. Tha e a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e sealladh soilleir a chruthachadh den neach as fheàrr mar neach-brosnachaidh airson fàs agus cruth-atharrachadh. Le bhith a’ gluasad am fòcas gu miannan agus cothroman san àm ri teachd, bidh daoine fa leth nan com-pàirtichean deònach nan turas leasachaidh fhèin, a’ leantainn gu atharrachadh maireannach agus brìoghmhor.

CÀBHA

Dè am prìomh lorg a bh’ aig an sgrùdadh?

B’ e prìomh lorg an sgrùdaidh a’ chòmhstri eadar beachd dhaoine air an deagh chuid fhèin agus am fìor fhèin, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e fòcas a chuir air miannan airson fàs pearsanta seach duilgheadasan sa bhad.

Cò as urrainn buannachd fhaighinn bho thoraidhean an sgrùdaidh?

Tha buaidh aig co-dhùnaidhean an sgrùdaidh air coidsichean, manaidsearan, leasaichean, tidsearan agus pàrantan. Tha e a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mar as urrainn dhut daoine fa leth a bhrosnachadh agus a stiùireadh gu h-èifeachdach ann an diofar raointean.

Dè cho cudromach ‘s a tha e fòcas a chuir air an neach as fheàrr leat fhèin?

Le bhith ag amas air an fheadhainn as fheàrr leotha fhèin leigidh sin le daoine fa-leth na h-aislingean agus na miannan aca san àm ri teachd fhaicinn, a’ leantainn gu faireachdainnean adhartach, fosgarrachd do bheachdan ùra, agus brosnachadh gnèitheach seasmhach. Tha e na inneal cumhachdach airson fàs pearsanta.

Ciamar as urrainn do dhaoine faighinn thairis air strì an aghaidh atharrachaidh?

Tha aithneachadh smuaintean àicheil agus fèin-chàineadh deatamach ann a bhith a’ faighinn thairis air strì an aghaidh atharrachaidh. Le bhith a’ gluasad am fòcas gu miannan agus cothroman san àm ri teachd, bidh daoine fa-leth nas deònaiche gabhail ri leasachadh pearsanta agus gu gnìomhach a’ sireadh fàs.

Ciamar a ghabhas toraidhean an sgrùdaidh a chur an sàs ann am beatha làitheil?

Faodar co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a chuir an gnìomh ann an grunn raointean, a’ gabhail a-steach coidseadh, riaghladh, foghlam agus pàrantachd. Le bhith ag àrach miann gnèitheach dhaoine fa-leth fàs agus leigeil leotha am pròiseas leasachaidh fhèin a stiùireadh, faodar atharrachadh seasmhach a choileanadh.