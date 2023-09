Dleastanas Magnetotail na Talmhainn ann an Cruthachadh Uisge air a’ Ghealach

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air solas a chuir air tùs uisge air a’ Ghealach agus a’ moladh gum faodadh tonnan de eleactronan ann am magnetotail na Talmhainn a bhith cunntachail airson H2O reòta a ghineadh air uachdar na gealaich. Ged a tha fios air a bhith ann o chionn fhada gu bheil deigh air a’ Ghealach, tha tùs an uisge seo air a bhith na dhìomhaireachd.

Tha an rannsachadh, air a stiùireadh le Shai Li bho Oilthigh Hawaii, a 'ceangal làthaireachd uisge air a' Ghealach ris an sgìre timcheall air an Talamh ris an canar an magnetosphere. Bidh an magnetosphere ag obair mar sgiath, a’ dìon na Talmhainn bho rèididheachd grèine agus gràinean cosmaigeach.

Mar a bhios a 'ghealach a' cuairteachadh na Talmhainn, bidh i a 'dol tron ​​​​magnetotail, a tha na earball fada air a chruthachadh le gaoth na grèine a' putadh an aghaidh an magnetosphere. Anns an earball seo tha mìrean le uallach mòr, a’ toirt a-steach dealanan agus ions. Bidh an magnetotail a’ dìon na gealaich bho ghràineanan fo chasaid fhad ‘s a tha e fhathast a’ leigeil le solas uachdar na gealaich a ruighinn.

Thug an sgrùdadh, stèidhichte air dàta a chruinnich bàta-fànais Chandrayaan-1 na h-Innseachan, an aire nach do lùghdaich cruthachadh uisge air a’ Ghealach mar a bha dùil nuair a chaidh e tron ​​​​magnetotail. Bha sgrùdaidhean roimhe air moladh gu robh cruthachadh uisge air uachdar na gealaich gu sònraichte mar thoradh air ions hydrogen anns na gaothan grèine. Ach, lorg an luchd-rannsachaidh gum feum stòran uisge a bharrachd a bhith anns an magnetotail.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum bi dealanan àrd-lùth taobh a-staigh an magnetotail a’ freagairt ris an ùir gealaich, a’ leigeil ma sgaoil hydrogen glaiste a dh’ fhaodas uisge a chruthachadh an uairsin. Thathas an dùil tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an t-susbaint uisge aig na pòlaichean gealaich aig diofar amannan ann an slighe na gealaich tron ​​​​magnetotail gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ phròiseas seo.

Tha an rannsachadh seo cudromach leis gu bheil e a’ cuideachadh luchd-saidheans tobraichean uisge a lorg air a’ Ghealach, a bhios deatamach airson miseanan gealaich san fhad-ùine san àm ri teachd agus a dh’ fhaodadh tuineachaidhean daonna a stèidheachadh.

