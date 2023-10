Tha luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh mun phlanaid as lugha san t-siostam grèine againn, Mercury. Air a stiùireadh leis an speuradair Mitsunori Ozaki à Oilthigh Kanazawa ann an Iapan, lorg luchd-rannsachaidh tonnan plasma “seinn” timcheall air Mercury, a dh’ fhaodadh ar tuigse mu àrainneachd magnetach na planaid a leudachadh.

Tha mearcair gun samhail leis nach eil raon magnetach làidir ann air sgàth cho faisg ‘s a tha e air a’ ghrèin. Tha lorg nan tonnan plasma sin, no fuaimean “feadaireachd”, cudromach leis gu bheil iad mar as trice air am faicinn agus air an clàradh bho àileachdan planaidean mar an Talamh, Jupiter, agus Saturn. Ach, is e seo a’ chiad uair a chaidh tonnan mar seo a lorg timcheall air Mercury, planaid le àile cha mhòr nach eil ann mar thoradh air spreadhadh cunbhalach le gaothan grèine agus rèididheachd bhon ghrèin.

Eu-coltach ris an Talamh, aig a bheil criosan rèididheachd maireannach mar an còmhdach ozone gus rèididheachd grèine a ghlacadh, chan eil an dìon seo aig Mercury. Mar sin, tha an lorg ùr seo a’ fosgladh chothroman airson sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha gaoth na grèine a’ cumadh raon lag magnetach Mercury.

Anns na beagan mhìosan a dh ’fhalbh, tha fìrinnean inntinneach eile mu Mercury air nochdadh cuideachd. A dh'aindeoin dìth àile, tha a aurora sònraichte fhèin aig a' phlanaid. A bharrachd air an sin, tha Mercury ainmeil airson an orbit luath timcheall na grèine, a’ crìochnachadh aon ar-a-mach ann an dìreach 88 latha air an Talamh. Gu h-iongantach, chan e a’ phlanaid as teotha nar siostam grèine; tha an tiotal sin a’ dol gu Venus, mar thoradh air an àile dhlùth a th’ ann. A bharrachd air an sin, tha luchd-saidheans air mothachadh gu bheil Mercury a ’crìonadh mean air mhean, rud a tha air a bhith a’ cur dragh air luchd-rannsachaidh airson grunn bhliadhnaichean.

Tha an lorg seo de thonnan plasma timcheall air Mearcair a’ leudachadh ar n-eòlas air a’ phlanaid agus an àrainneachd magnetach aice. Bheir e cothroman ùra do luchd-saidheans sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air dìomhaireachdan Mearcair agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ bhuaidh a th’ aig gaoth grèine air a’ phlanaid chreagach seo.

stòran:

- Oilthigh Kanazawa

- Rabhadh Saidheans