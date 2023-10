Lorg iongantach: sgeirean corail pristine air am foillseachadh anns na h-Eileanan Galápagos

Tha luchd-saidheans air bòrd an t-soithich rannsachaidh Falkor air lorg iongantach a dhèanamh anns na h-uisgeachan timcheall air na h-Eileanan Galápagos. A’ cleachdadh an inneal-fuadain ROV SuBastian as ùire, as urrainn doimhneachd suas ri 4,500 meatair a sgrùdadh, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh dà sgeir corail uisge fuar nach deach a lorg roimhe fhoillseachadh. Tha na sgeirean iongantach seo, a tha eadar 370 agus 420 meatair fon uachdar, air feart ùr a chuir ris an tuigse a th’ againn air Tèarmann Mara nan Eilean Galápagos.

A’ dol thairis air 800 meatair de dh’fhaid, tha am fear as motha den dà sgeir co-ionann ri ochd raointean ball-coise, agus tha an sgeir as lugha a’ sìneadh 250 meatair. Is e an rud a tha dha-rìribh iongantach mu na cumaidhean corail sin am beairteas de ghnèithean corail creagach a bhios iad a’ caladh, a’ moladh gu bheil iad air a bhith ag àrach bith-iomadachd mara airson mìltean de bhliadhnaichean. Tha am foillseachadh inntinneach seo a’ togail air na chaidh a lorg sa Ghiblean 2023, nuair a chaidh sgeirean corail domhainn a lorg an toiseach taobh a-staigh Tèarmann Mara Galápagos le luchd-saidheans air bòrd R/V Atlantis aig Woods Hole Oceanographic Institution.

B’ e prìomh amas an turais teicneòlas sganaidh leusair a chleachdadh gus mapaichean fìor àrd de na sgeirean sin a chruthachadh. Tro bhith a’ cleachdadh sganairean laser a bha comasach air mapaichean fuasglaidh dà-milliméadar a dhèanamh, bha e comasach don luchd-rannsachaidh an raon eadar-mheasgte de fhàs-bheairtean a bha a’ fuireach air grunnd na mara a chomharrachadh. Gu traidiseanta, tha teicneòlasan mapaidh fon uisge air a bhith cuibhrichte nan comas air ìomhaighean de fhàs-bheairtean beò a ghlacadh mar thoradh air an rùn garbh aca. Ach, tha an dòigh sganaidh laser adhartach seo air cothroman ùra fhosgladh airson sgrùdadh a dhèanamh air eag-shiostaman fon uisge ann am mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh.

A bharrachd air na sgeirean corail a lorg, thuit an luchd-saidheans cuideachd air dà mhuir-mhara nach deach a chlàradh roimhe. Tha na seallaidhean mara sin, a tha fo amharas stèidhichte air dàta saideal, a-nis air an dearbhadh agus air am mapadh gu faiceallach a’ cleachdadh teicneòlas ùr-nodha. Chan e a-mhàin gu bheil am fiosrachadh luachmhor seo a’ cur ri tuigse shaidheansail ach tha e cuideachd na bhunait airson co-dhùnaidhean èifeachdach a dhèanamh ann a bhith a’ glèidheadh ​​agus a’ gleidheadh ​​nan eag-shiostaman sònraichte sin.

Dh’aidich Buidheann-stiùiridh Pàirc Nàiseanta Galápagos cho cudromach sa tha an rannsachadh seo, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha daineamaigs geòlais ann a bhith a’ cumadh eag-shiostaman mara domhainn. Le bhith a’ rannsachadh agus a’ mapadh nan sgìrean iomallach sin gu leantainneach, bidh sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil na h-Eileanan Galápagos fhathast nan deagh eisimpleir de bhòidhchead nàdair agus cudrom eag-eòlasach.

