An structar daonna as sine san t-saoghal a chaidh a lorg ann an Afraga a Deas

Tha arc-eòlaichean às an RA, a' Bheilg, agus Zambia air faighinn a-mach an structar daonna as sine san t-saoghal ann an ceann a deas Afraga. Bha an structar seo, a tha co-dhiù leth mhillean bliadhna a dh'aois, air a dhèanamh de fhiodh obraichte agus tha e coltach gun robh e air a chleachdadh mar shlighe àrd no àrd-ùrlar àrdaichte ann an talamh fliuch. Chaidh an lorg a dhèanamh ann an talamh làn uisge ann an ceann a tuath Zambia agus tha e dà uair nas sine na structar daonna sam bith a bha aithnichte roimhe. Thathas an dùil gun atharraich an lorg seo tuigse arc-eòlaichean air teicneòlas daonna tràth agus comasan inntinneil.

Chan eil anns an structar fiodha ach pàirt bheag de làthaireachd daonna ro-eachdraidheil nas motha air bruaich a deas Abhainn Kalambo. Tha e coltach gun do tharraing an sgìre, a tha ainmeil airson a iongantasan nàdurrach - eas 235-meatair a dh’ àirde agus canyon 300-meatair de dhoimhneachd - sealgairean-cruinneachaidh tràth don sgìre. Thug na h-easan agus an cumadh-tìre ionadail measgaichte goireasan agus cothroman airson sealg agus cruinneachadh. Bha boglach, lochan beaga, slighean-uisge, coille aibhne, agus raon-tuile torrach faisg air làimh. Tha an abhainn a’ sruthadh a-steach do Lake Tanganyika, a tha beairteach ann an iasg agus a bhiodh air beathaichean a thàladh.

Tha na h-arc-eòlaichean air dà phàirt den structar fiodha a lorg - pìos 1.4-meatair de dh'fhaid de stoc craoibhe agus stump craoibhe. Chaidh iad sin atharrachadh le saoir ro-eachdraidheil. Lorg iad cuideachd innealan gearraidh, gearraidh is sgrìobadh dèanta de chloich, a bharrachd air cagailt a dh’ fhaodadh a bhith ann airson còcaireachd. Bha na daoine ro-eachdraidheil a bha a’ fuireach ann nam buill den ghnè Homo heidelbergensis a tha a-nis à bith, a shoirbhich eadar 600,000 agus 300,000 bliadhna air ais.

Bha am pròiseact rannsachaidh, leis an t-ainm 'Deep Roots of Humanity', an sàs ann an eòlaichean bho oilthighean Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway, agus Liège, a bharrachd air Bòrd Taighean-tasgaidh Nàiseanta Zambia agus Coimisean Glèidhteachais Dualchais Nàiseanta. Chaidh dòighean suirghe luminescence a chleachdadh gus aois nan lorgan a dhearbhadh. Thuirt an t-Ollamh Larry Barham, stiùiriche a’ phròiseict, gu bheil an lorg seo ag atharrachadh ar tuigse air gnè de dhaoine a tha air a dhol à bith o chionn fhada.

