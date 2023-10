Tha Misean OSIRIS-REx aig NASA a’ faighinn a-mach co-dhèanamh samhla asteroid iongantach

Chaidh iongnadh a dhèanamh air luchd-saidheans a bha a’ gabhail pàirt ann am misean OSIRIS-REx aig NASA leis na co-dhùnaidhean ris nach robh dùil nuair a dh’ fhosgail iad an canister anns an robh an sampall a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu faisg air an Talamh. Dh’ fhaodadh an còrr de stuth dorcha, grinn a tha a’ cumail ri mullach is bonn an t-soithich seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air co-dhèanamh an asteroid.

Chomharraich crìochnachadh misean OSIRIS-REx clach-mhìle chudromach dha NASA. Às deidh turas 7-bliadhna a ’siubhal astar 3.86 billean mìle, thàinig an soitheach-fànais air tìr gu soirbheachail ann am fàsach Utah air 24 Sultain, às deidh gluasad suathaidh is falbh air uachdar Bennu.

Anns an Dàmhair 2020, chleachd an soitheach-fànais an TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) gus dragh a chuir air uachdar Bennu agus sampall a chruinneachadh. Bha am pailteas de stuth a chaidh a chruinneachadh cho mòr is gun deach mìrean fhaicinn a’ gluasad air falbh don fhànais mus deach an ceann sampall a cheangal sa chrann.

Thug an lorg ris nach robh dùil air luchd-saidheans beachdachadh air comasachd sgrùdadh luath a dhèanamh air na stuthan a lorgar am broinn a’ chanastair. Le bhith a’ sgrùdadh an stuth dorcha, grinn a tha a’ cumail ri uachdar an t-soithich, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air sgrìobhadh agus tùs Bennu.

Tha tuigse air co-dhèanamh asteroids mar Bennu deatamach airson luchd-saidheans gus na dìomhaireachdan mu chruthachadh agus mean-fhàs ar siostam grèine fhuasgladh. Le bhith a’ dèanamh anailis air na sampallan a fhuaireadh bho Bennu, tha luchd-rannsachaidh ag amas air àite an asteroid a thuigsinn anns na tràth ìrean de shiostam na grèine agus is dòcha gum faigh iad sealladh air tùs beatha air an Talamh.

Tha an lorg ris nach robh dùil a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha miseanan fànais mar OSIRIS-REx ann a bhith a’ leudachadh ar n-eòlais air a’ chruinne-cè agus ar n-àite na bhroinn.

stòran:

- CNN