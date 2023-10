Bidh “Polyhymnia” Asteroid ùr a ’togail cheistean mu eileamaidean neo-aithnichte

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Oilthigh Arizona air lorg asteroid ris an canar “Polyhymnia” a tha a’ dol an aghaidh nan eileamaidean aithnichte air an Talamh. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an European Physical Journal Plus, a’ nochdadh gu bheil dùmhlachd nas àirde aig Polyhymnia na eileamaid sam bith a lorgar air a’ phlanaid againn, a’ moladh gu bheil eileamaid ann a tha neo-làthaireach bhon chlàr ràitheil againn an-dràsta.

Tha Polyhymnia suidhichte anns a 'chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter, agus tha e air a seòrsachadh mar asteroid "faisg air an Talamh" air sgàth cho faisg air a' phlanaid againn. Ged a dh ’fhaodadh asteroids a bhith a’ coimhead neo-chudromach, tha na sgrìobhaidhean aca air ùidh a thoirt dha speuradairean agus luchd-saidheans NASA le chèile. Gu dearbh, tha NASA gu gnìomhach an tòir air Polyhymnia gus sampallan fhaighinn agus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air na feartan aige.

Thug Johann Rafelski, àrd-ollamh fiosaig aig Oilthigh Arizona, iomradh air an lorg, ag ràdh ma tha eileamaidean ro-throm ann an asteroids mar Polyhymnia, bidh e a’ togail cheistean mu mar a chaidh na h-eileamaidean sin a chruthachadh agus carson nach deach an lorg ann an àite eile. Tha dùmhlachd Polyhymnia a’ dol thairis air eadhon na h-eileamaidean as dùmhail aithnichte air an Talamh, leithid Osmium, a tha ainmeil airson an àireamh as àirde de phrotonan.

Tha sgioba Oilthigh Arizona air Polyhymnia a sheòrsachadh mar “CUDO” (Compact Ultradense Object), a’ nochdadh gu bheil co-phàirtean ann nach eil fios aig a’ chinne-daonna an-dràsta. Thathas a’ creidsinn gu bheil an eileamaid seo fhathast seasmhach le àireamh atamach de 164, a’ nochdadh dùmhlachd gu math nas àirde na eileamaid sam bith as aithne dhuinn an-dràsta.

Tha NASA mu thràth air tòiseachadh air planaichean a leasachadh gus bàta-fànais gun luchd-obrach a chuir air bhog gus sampallan Polyhymnia a sgrùdadh agus fhaighinn air ais. Tha am misean seo a’ leantainn co-obrachadh o chionn ghoirid eadar Oilthigh Arizona agus NASA, a thug air ais sampallan gu soirbheachail bho asteroid ris an canar Bennu. Chaidh a lorg gu robh na sampallan sin beairteach ann an gualain, a’ moladh gum faodadh meatailtean luachmhor a bhith ann an asteroids.

Tha lorg Polyhymnia agus an dùmhlachd sònraichte a’ togail cheistean inntinneach mu na tha de eileamaidean neo-aithnichte anns a’ chruinne-cè agus mar a tha iad air an cruthachadh. Bheir am misean a tha ri thighinn a bhith a’ sgrùdadh agus a’ faighinn sampaill bhon asteroid seo seallaidhean luachmhor air dìomhaireachdan ar siostam grèine.

Mìneachaidhean:

- Asteroid: Corp beag creagach a bhios a ’cuairteachadh na grèine, mar as trice a lorgar anns a’ chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter.

- Dùmhlachd: Meud stuth gach aonad tomhas-lìonaidh.

- Element: Stuth nach gabh a bhriseadh sìos gu stuthan nas sìmplidh le dòighean ceimigeach. Tha eileamaidean air an riochdachadh le samhlaidhean air a’ chlàr ràitheil.

- Clàr ràitheil: rèiteachadh clàr de eileamaidean ceimigeach, air an eagrachadh a rèir an àireamh atamach, rèiteachadh dealanach, agus feartan ceimigeach ath-chuairteachaidh.

- Proton: Pàirt subatomic le cosgais adhartach, a lorgar ann an niuclas atom.

