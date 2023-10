A’ foillseachadh an Colossal Mega Predator bhon Linn Iurasaig

Ann an lorg ùr-nodha o chionn ghoirid, tha luchd-saidheans air nochdadh gu bheil creutair iongantach ann a bha làmh an uachdair air na cuantan airson 80 millean bliadhna iongantach ann an àm Iurasaig. Bha an creachadair mega mòr seo, ris an canar Lorrainosaurus, aig an robh giallan mòr 4.3-troigh a dh'fhaid agus corp caol ann an cumadh torpedo. A’ buntainn ris a’ chladach Thalassophonea, ris an canar gu tric na mortairean mara, dh’ fhàs Lorrainosaurus timcheall air 170 millean bliadhna air ais.

Tha fosailean an t-seann snàgaire mara seo, a chaidh a lorg ann an ear-thuath na Frainge agus ris an canar an-dràsta Grand Est, a’ toirt sealladh luachmhor air mar a bha mega-pliosaurs creachaidh bho àm an dineasur. Bha Pliosaurs, a bha dlùth cheangailte ri plesiosaurs, ainmeil airson an comasan snàmh sgileil agus an coltas sònraichte a bha coltach ri leumadairean-mara le cinn coltach ri nathraichean. Ach, is e Lorrainosaurus a tha a 'seasamh a-mach mar am pliosaur mega-creachaidh as tràithe.

Tro sgrùdadh domhainn air na fosailean, rinn luchd-saidheans ath-sgrùdadh air còig co-dhùnaidhean sònraichte, a’ toirt a-steach trì earrannan den ghiallan aige, crùn fiacail le freumh, agus criomag den ite aige. Nochd an sgrùdadh aca feartan cudromach de Lorrainosaurus, ga chomharrachadh agus airidh air a mheur sònraichte fhèin air craobh mean-fhàs pliosaur. Gu sònraichte, bha splenials nas fharsainge agus nas fharsainge ann an cumadh geinn agus cnàmhan giallan nas ìsle aig Lorrainosaurus an taca ri pliosaurs eile.

Air an ainmeachadh mar “rìghrean nan cuantan Mesozoic,” bha pliosaurids, a’ toirt a-steach Lorrainosaurus, a’ riaghladh os cionn an àrainn uisge aca. Choisinn an neart agus an ceannas mòr aca san àm sin an leubail “sliochd.” Le giallan a bha comasach air a chreach roghnaichte a chuartachadh, rinn Lorrainosaurus cuirm air raon farsaing de bheathaichean mara mòra, nam measg cearbain, turtaran mara, agus plesiosaurs eile.

Gu inntinneach, bha nochdadh pliosaurs a’ comharrachadh àite tionndaidh cudromach ann an sreath bìdh Jurassic o chionn timcheall air 175 millean bliadhna. Chunnaic an ùine seo crìonadh ann an creachadairean apex mar ichthyosaurs coltach ri leumadair, a’ fuasgladh na slighe airson pliosaurs èirigh agus an àrd-cheannas a stèidheachadh.

Fhad ‘s a bha Lorrainosaurus cuibheasach nas àirde na 20 troigh de dh’ fhaid, shìn cuid de na murtairean mara sin 50 troigh iongantach. Mar a bhios sinn a’ sgrùdadh doimhneachd eachdraidh na Talmhainn, tha na creutairean iongantach sin fhathast a’ glacadh ar mac-meanmna agus a’ tilgeil solas air iongantasan seann shaoghal na mara.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th 'ann an Lorranosaurus?

Is e seann shnàgairean mara a th’ ann an Lorranosaurus a bha ann o chionn timcheall air 170 millean bliadhna aig àm Iurasaig. Bha e na bhall den chladach Thalassophonea, ris an canar gu tric na murtairean mara, agus thathas den bheachd gur e am pliosaur mega-creachaidh as tràithe.

Dè na feartan sònraichte a bh’ aig Lorrainosaurus?

Bha giallan mòr 4.3-troigh a dh'fhaid agus corp sgiobalta, cumadh torpedo aig Lorrainosaurus. Bha a splenials agus a chnàmhan giallan nas fharsainge agus na bu mhotha ann an cumadh geinn an taca ri pliosaurs eile.

Dè a’ chreach a bha Lorrainosaurus ag ithe?

Bha daithead eadar-mheasgte aig Lorranosaurus, a 'biathadh air beathaichean mara mòra leithid cearbain, turtaran mara, agus plesiosaurs eile.

Dè cho fada 'sa bha Lorranosaurus os cionn nan cuantan?

Bha Lorrainosaurus a’ riaghladh mar an creachadair apex airson 80 millean bliadhna iongantach rè àm Iurasaig.

Dè a’ bhuaidh a bh’ aig pliosaurs air an t-sreath bìdh Jurassic?

O chionn timcheall air 175 millean bliadhna, bha crìonadh ann an creachadairean apex mar ichthyosaurs coltach ri leumadairean, a’ cruthachadh cothrom dha pliosaurs, Lorranosaurus nam measg, àrdachadh agus ceannas a stèidheachadh anns na cuantan.