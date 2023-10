Leasachadh modal gus ro-innse mu bhith a’ cur an sàs luchd-gabhail estrogen ann an ròin Baikal le truaillearan àrainneachd

Tha luchd-rannsachaidh aig an Ionad airson Sgrùdaidhean Àrainneachd na Mara (CMES) aig Oilthigh Ehime air modal a leasachadh a dh’ fhaodadh a bhith a’ ro-innse comas truailleadh àrainneachdail gus gabhadairean estrogen a chuir an gnìomh ann an ròin Baikal. Chleachd an sgrùdadh seo an dà chuid deuchainnean in vitro agus samhlaidhean coimpiutair gus measadh a dhèanamh air comas gnìomh bisphenols (BPs) agus biphenyls polychlorinated hydroxylated (OH-PCBs) air na subtypes estrogen receptor α (bsERα) agus β (bsERβ).

Nochd na deuchainnean in vitro gun robh a’ mhòr-chuid de BP agus OH-PCBn a’ taisbeanadh gnìomhachd coltach ri estrogen an aghaidh an dà subtypes bsER. Am measg nam BP a chaidh a dhearbhadh, sheall bisphenol AF an gnìomhachd as làidire coltach ri estrogen. San aon dòigh, sheall 4 ′-OH-CB50 agus 4 ′-OH-CB30 an gnìomhachd as làidire am measg nan OH-PCBn a chaidh a dhearbhadh an aghaidh bsERα agus bsERβ, fa leth.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air mar a tha na stuthan truailleadh àrainneachd sin a’ ceangal ri bsER, chaidh samhlaidhean docachaidh coimpiutair a dhèanamh. Stèidhichte air toraidhean nan samhlaidhean sin agus feartan structarail nan stuthan truaillidh, chaidh modalan dàimh structarail-gnìomhachd cainneachdail (QSAR) a leasachadh airson an dà subtypes bsER. Rinn na modailean sin ro-innse ceart air comas gnìomhachaidh gach truailleadh àrainneachdail anns na deuchainnean in vitro, a’ dèanamh eadar-dhealachadh eadar todhar a bhios a’ gnìomhachadh agus an fheadhainn nach eil a’ gnìomhachadh airson bsERα agus bsERβ. Chomharraich an luchd-rannsachaidh cuideachd feartan cudromach a bheir buaidh air comas gnìomhachaidh nan stuthan truaillidh.

A bharrachd air an sin, thog an luchd-rannsachaidh modal QSAR gu soirbheachail a tha a’ ro-innse comas gnìomh gabhadairean estrogen lucha (ERs) a’ cleachdadh an aon dòigh. Tha seo a’ sealltainn iomchaidheachd an dòigh mhodail seo thar diofar ghnèithean.

Tha leasachadh a’ mhodail seo na cheum cudromach ann a bhith a’ tuigsinn agus a’ ro-innse buaidh truailleadh àrainneachd air siostam endocrine ròin Baikal. Tha e na inneal luachmhor airson measadh a dhèanamh air na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith aig na truailleadh sin agus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean glèidhteachais airson a’ ghnè so-leònte seo.

