Briseadh ann an Diagnostics: Bidh Teicneòlas CRISPR a ’lorg Bhìoras Monkeypox le mionaideachd agus astar nach fhacas a-riamh

Tha luchd-saidheans bho Institiud Peter Doherty airson Galar is Dìonachd agus Institiud Sgrùdaidh Meidigeach Walter agus Eliza Hall air inneal sgrùdaidh rèabhlaideach ris an canar MPXV-CRISPR a leasachadh. Air fhoillseachadh ann an The Lancet Microbe, tha an sgrùdadh co-obrachail aca a’ taisbeanadh cumhachd teicneòlas CRISPR ann a bhith a’ lorg a’ bhìoras monkeypox (MPXV) le mionaideachd agus astar gun choimeas.

Ged a tha CRISPR ainmeil fad is farsaing airson a chomasan deasachaidh gine, chaidh a chleachdadh o chionn ghoirid airson a bhith a’ dealbhadh innealan sgrùdaidh fìor mhothachail. Tha MPXV-CRISPR ag obair mar “lorgaire fìor mhionaideach,” a ’comharrachadh gu luath stuth ginteil sònraichte co-cheangailte ris a’ bhìoras ann an sampallan clionaigeach. Rinn an luchd-rannsachaidh prògram air an inneal gus cuimseachadh air sreathan ginteil gun samhail do MPXV, a’ cleachdadh stòr-dàta de genomes 523 MPXV gus na “stiùirichean” riatanach a thogail airson a cheangal ris an DNA viral.

Nuair a tha DNA viral an làthair ann an sampall clionaigeach, tha an siostam CRISPR air a stiùireadh chun targaid agus a ’leigeil a-mach comharra a’ nochdadh làthaireachd a ’bhìoras. Tha an cugallachd agus an cruinneas a chaidh a choileanadh le MPXV-CRISPR an coimeas ri modhan PCR aig ìre òir ach le ùine deuchainn air a lughdachadh gu mòr.

Is e aon de na feartan adhartach aig MPXV-CRISPR astar breithneachadh. Bidh breithneachadh gnàthach de bhreac-monaidh gu tric a’ toirt a-steach deuchainn obair-lann meadhanaichte, a bheir grunn làithean airson toraidhean. An coimeas ri sin, faodaidh MPXV-CRISPR am bhìoras a lorg ann an 45 mionaid iongantach.

Gus coinneachadh ris na h-inbhean a shuidhich Buidheann Slàinte na Cruinne, tha an sgioba rannsachaidh ag amas air MPXV-CRISPR atharrachadh gu inneal so-ghiùlain airson a lorg air an làrach aig puingean cùraim. Tha comas aig an teicneòlas seo atharrachadh a dhèanamh air riaghladh a’ bhreac, a’ toirt cothrom nas luaithe air breithneachadh ceart, gu sònraichte ann an sgìrean le goireasan cuibhrichte agus iomallach. Le bhith a’ luathachadh làimhseachadh agus a’ leasachadh builean euslaintich, dh’ fhaodadh an dòigh-obrach dì-mheadhanaichte a thaobh deuchainn cur gu mòr ri freagairtean slàinte a’ phobaill do bhriseadh a-mach muncaidh.

Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh ann an co-obrachadh le Ionad Slàinte Feise Melbourne agus Oilthigh Monash. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil MPXV-CRISPR a’ riochdachadh adhartas mòr ann an raon diagnosachd agus a’ cumail gealladh airson atharrachadh a dhèanamh air riaghladh ghalaran san àm ri teachd.

