A’ tuigsinn briosgaidean agus poileasaidhean prìobhaideachd

Is e faidhlichean beaga a th’ ann am briosgaidean air an stòradh air an inneal agad nuair a thadhlas tu air làrach-lìn. Tha fiosrachadh ann mu na roghainnean agad, inneal, agus gnìomhachd air-loidhne. Le bhith a’ gabhail ri briosgaidean, tha thu ag aontachadh leigeil le làraich-lìn agus an com-pàirtichean malairteach am fiosrachadh seo a chleachdadh gus seòladh làraich adhartachadh, sanasan a phearsanachadh, cleachdadh làraich a sgrùdadh, agus taic a thoirt do oidhirpean margaidheachd.

Ach, tha e cudromach na poileasaidhean prìobhaideachd co-cheangailte riutha a thuigsinn agus ath-sgrùdadh gus dèanamh cinnteach gu bheil am fiosrachadh pearsanta agad air a dhìon. Tha poileasaidhean prìobhaideachd a’ mìneachadh mar a tha an dàta agad air a chruinneachadh, air a stòradh agus air a chleachdadh le làraich-lìn agus an com-pàirtichean.

Nuair a bhios tu a’ riaghladh do roghainnean cookie, tha roghainn agad briosgaidean neo-riatanach a dhiùltadh. Leigidh seo leat an fhiosrachadh a thèid a chruinneachadh mu do dheidhinn a chuingealachadh fhad ‘s a tha thu fhathast a’ faighinn tlachd à gnìomhachd làrach-lìn bunaiteach. Le bhith ag atharrachadh nan roghainnean sin, faodaidh tu do phrìobhaideachd a dhìon fhad ‘s a tha thu a’ brobhsadh air an eadar-lìn.

Tha e ciallach eòlas fhaighinn air poileasaidh prìobhaideachd làrach-lìn mus gabh thu ri briosgaidean. Cuidichidh seo thu gus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh a thaobh mar a thèid an dàta agad a làimhseachadh agus a bheil thu comhfhurtail a bhith a’ roinneadh an fhiosrachaidh agad leis an làrach-lìn shònraichte sin agus a com-pàirtichean.

Cuimhnich, tha do phrìobhaideachd cudromach agus tha tuigse air mar a tha briosgaidean agus poileasaidhean prìobhaideachd ag obair deatamach ann a bhith a’ dìon an dàta pearsanta agad air-loidhne.

