Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh anns a’ chruinne-cè

Tha teileasgopan rèidio air ar tuigse mun chosmos ath-nuadhachadh, a’ nochdadh gu bheil speur ciùin na h-oidhche làn de uinneanan sunndach. Am measg nan comharran sin tha “spreadhaidhean rèidio luath” (FRBn), buillean neònach de thonnan rèidio nach mair ach milliseconds mus tèid iad à bith. Air a lorg airson a’ chiad uair ann an 1932 leis an innleadair Karl Jansky, tha FRBn a’ leantainn air adhart a’ cur iongnadh air speuradairean, a tha ag obair gus na dìomhaireachdan aca fhuasgladh.

Ann an adhartas o chionn ghoirid, tha luchd-rannsachaidh air aithris gun deach an FRB as fhaide air falbh a chaidh a lorg a-riamh a lorg. A’ cleachdadh teileasgop rèidio Astràilia SKA Pathfinder (ASKAP), chomharraich luchd-saidheans spreadhadh rèidio luath ris an canar “FRB 20220610A.” Gus dearbhadh cò às a thàinig an spreadhadh seo, chleachd an sgioba an Teileasgop Glè Mhòr, a lorg smudges solais lag bho reul-chrios a bha fada air falbh. Sheall sgrùdadh air na tonnan solais sìnte gun robh an spreadhadh air siubhal airson 8 billean bliadhna iongantach gus an Talamh a ruighinn, ga fhàgail mar an FRB as iomallaiche a chaidh fhaicinn gu ruige seo.

Tha speuradairean gu mòr airson faighinn a-mach cò às a thàinig spreadhaidhean rèidio luath. Ged a tha dà phrìomh theòiridh ann an-dràsta, tha luchd-rannsachaidh a’ beachdachadh air diofar chothroman. Tha aon mhìneachadh a’ moladh gum faodadh na spreadhaidhean tighinn bho magnetars, a tha nan rionnagan neutron dùmhail le raointean magnetach air leth làidir. Tha beachd-bharail eile a’ moladh gum faodadh aonadh nithean mòra, leithid tuill dhubh no rionnagan a thuit, na spreadhaidhean rèidio cumhachdach sin a bhrosnachadh.

Tha e cudromach toirt fa-near, a dh’ aindeoin an ùidh a th’ ann le spreadhaidhean rèidio luath, nach eil fianais sam bith ann an-dràsta gu bheil iad a’ tighinn bho fhiosrachadh taobh a-muigh na dùthcha. Ach a dh’ aindeoin sin, tha sgrùdadh nan spreadhaidhean sin a’ toirt sealladh luachmhor air structar ar cruinne-cè. Mar eisimpleir, tha mion-sgrùdadh air na spreadhaidhean fhad ‘s a tha iad a’ dol tro sgòthan gas teth eadar galaxies a’ toirt seachad fiosrachadh mu cho-dhèanamh agus nàdar nithean celestial fad às.

Tha lorg an FRB as fhaide air falbh fhathast na chlach-mhìle chudromach ann a bhith a’ tuigsinn iongantas enigmatic spreadhaidhean rèidio luath. Mar a bhios speuradairean a’ cumail orra a’ sgrùdadh nan comharran mòra sin, tha iad an dòchas tuilleadh dhìomhaireachd fhuasgladh mun chruinne-cè agus na tachartasan shunndach a th’ ann.

