Sgrùdadh ùr a’ sgrùdadh làimhseachadh achadh dealain air eadar-ghluasadan snìomh aig ìre Atamach

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications a’ toirt sùil air an raon inntinneach de bhith a’ làimhseachadh eadar-ghluasadan snìomh aig ìre atamach a’ cleachdadh bholtaids a-muigh. Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air buileachadh practaigeach smachd snìomh aig an nanoscale, a tha deatamach airson tagraidhean ann an coimpiutaireachd cuantamach.

Tha eadar-ghluasadan snìomh aig an sgèile atamach a’ toirt iomradh air atharrachaidhean ann an treòrachadh momentum ceàrnach no snìomh atamach. Ann an co-theacsa an sgrùdaidh seo, chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air a bhith a’ cleachdadh raointean dealain gus smachd a chumail air na h-eadar-ghluasadan snìomh sin. B’ e an rud a thòisich an rannsachadh seo sealladh serendipitous a chaidh a dhèanamh nuair a chaidh deuchainn ùr a chomharrachadh.

An àite a bhith a’ cleachdadh làimhseachadh meacanaigeach àbhaisteach, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh cleachdadh bholtachd claon a’ toirt a-steach raon dealain taobh a-staigh snaim tunail a chaidh a chruthachadh eadar am bàrr agus an sampall. Bha buaidh iongantach aig an raon dealain brosnaichte seo air suidheachadh moileciuilean aon titanium hydride (TiH), ag atharrachadh am factar-g agus ag adhbhrachadh orra eadar-obrachadh le raon magnetach sònraichte.

Le bhith a’ cleachdadh buaidh Zeeman, a bhios a’ sgaradh ìrean lùtha de stàitean snìomh dealanach an làthair raon magnetach, bha e comasach don luchd-rannsachaidh smachd dìreach a chumail air eadar-ghluasadan snìomh ann an dimers TiH ceangailte. Nochd an t-iongantas ceangail seo an comas airson giùlan co-obrachail am measg stàitean snìomh anns na dimers sin.

Tha buaidh chudromach aig toraidhean an sgrùdaidh seo air coimpiutaireachd cuantamach. Tha an comas air snìomhan a làimhseachadh gu h-ionadail agus gu sgiobalta tro dhòighean dealain a’ tabhann roghainn eile nas luaithe an àite làimhseachadh meacanaigeach traidiseanta, ga dhèanamh deatamach airson casg a chuir air call fiosrachaidh mar thoradh air dìth co-leanailteachd ann an siostaman cuantamach.

CÀBHA

Dè a th’ ann an gluasadan snìomh?

Tha eadar-ghluasadan snìomh a’ toirt a-steach atharrachaidhean ann an treòrachadh momentum ceàrnach atamach no snìomh aig an sgèile atamach. Anns an sgrùdadh seo, chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air eadar-ghluasadan snìomh co-cheangailte ri giùlan dealanach.

Ciamar a làimhsich an luchd-rannsachaidh eadar-ghluasadan snìomh?

Chleachd an luchd-rannsachaidh raointean dealain le bhith a’ cur a-steach bholtadh claon gus raon dealain a bhrosnachadh taobh a-staigh snaim tunail a chaidh a chruthachadh eadar am bàrr agus an sampall. Thug an raon dealain brosnaichte seo buaidh air suidheachadh nam moileciuilean a chaidh a sgrùdadh agus an eadar-obrachadh le raon magnetach sònraichte.

Dè a’ bhuaidh a th’ aig Zeeman?

Is e buaidh Zeeman an t-iongantas far a bheil ìrean lùtha snìomh dealanach ag aithris ann am moileciuilean fa leth air an sgaradh an làthair raon magnetach. Anns an sgrùdadh seo, chleachd an luchd-rannsachaidh buaidh Zeeman gus smachd dealain dìreach a nochdadh air eadar-ghluasadan snìomh ann an dimers TiH ceangailte.

Dè a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig an rannsachadh seo?

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh an dorais airson dadaman fa leth a bhith nan cuibhlichean snìomh ann an coimpiutairean cuantamach. Tha an comas smachd a chumail air snìomh gu h-ionadail agus gu sgiobalta tro dhòighean dealain a’ tabhann slighe gealltanach airson tagraidhean coimpiutaireachd cuantamach, far a bheil astar deatamach gus casg a chuir air call fiosrachaidh mar thoradh air neo-sheasmhachd.