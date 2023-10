Cuin a dh'fhàs beathaichean an toiseach? Dòigh Ùr airson an Deasbad a rèiteachadh

Tha luchd-saidheans air tuairmse a dhèanamh gu bheil faisg air 8 millean gnè de bheathaichean a’ fuireach an-diugh, a’ taisbeanadh bith-iomadachd mòr air an Talamh. Ach, tha a’ cheist mu cuin a thàinig beathaichean air adhart an toiseach air a bhith na chuspair deasbaid airson linntean. Bha na fosailean ainmhidhean as sine a bha aithnichte, a' dol air ais mu 500 millean bliadhna, mar-thà iom-fhillte agus follaiseach don t-sùil rùisgte. Ach tha lorgan o chionn ghoirid, mar na fosailean neònach Ediacara Biota bho chionn 574 gu 539 millean bliadhna, a’ nochdadh gur dòcha gu robh beathaichean ann eadhon na bu thràithe.

Tha Paleontologists cuideachd air fosailean coltach ri spong a lorg o chionn timcheall air 800 millean bliadhna, ach chan urrainnear a dhearbhadh le cinnt gur e beathaichean a th’ annta. A bharrachd air an sin, tha an clàr fosail làn bheàrnan, leis nach eil ach bloigh de bheatha air a fosail. Gus dèiligeadh ris na dùbhlain sin, tha luchd-saidheans air tionndadh gu bith-eòlas moileciuil agus cleachdadh chlocaichean moileciuil gus tuairmse a dhèanamh air àm tùs bheathaichean.

Bidh clocaichean moileciuil ag obair le bhith a’ dèanamh coimeas eadar DNA bheathaichean an latha an-diugh gus faighinn a-mach dè an ìre de mean-fhàs a tha air tachairt. Ged a tha tuairmsean de thùs bheathaichean eadar 800 agus 700 millean bliadhna air ais, tha làthaireachd diofar thuairmsean stèidhichte air fosailean agus clocaichean moileciuil air connspaid adhbhrachadh.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, mhol luchd-saidheans dòigh-obrach ùr airson tuairmse a dhèanamh air àm tùs bheathaichean. An àite a bhith ag amas air na fosailean ainmhidhean as sine, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air an t-seòrsa chreagan a dh'fhaodadh na ciad bheathaichean a ghleidheadh. Fhuair iad a-mach gu bheil creagan làn de mhèinnirean crèadha, aig a bheil feartan antibacterial agus a dh'fhaodas stuthan bog a ghleidheadh, air leth freagarrach airson fosail. Ach, chan eil fosailean bheathaichean ann an creagan bhon àm timcheall air 790 millean bliadhna air ais aig a bheil na feartan beairteach crèadha seo, a’ nochdadh gur dòcha nach eil beathaichean air fàs fhathast aig an àm sin.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus leantainn air adhart a’ lorg fianais mu thùs bheathaichean. Le bhith a’ rannsachadh barrachd amannan geòlais agus a’ sgrùdadh chreagan leis a’ chomas na ciad bheathaichean a ghleidheadh, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air cuin a nochd beathaichean air an Talamh an toiseach.

Source:

