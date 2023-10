An dùbhlan mu bhith a’ fosgladh capsal Bennu: Luchd-saidheans NASA a’ sireadh dhòighean eile

Tha dùbhlan ris nach robh dùil aig misean OSIRIS-REx aig NASA gus sampallan a chruinneachadh bhon asteroid Bennu fhad ‘s a tha luchd-saidheans a’ strì gus an sampall capsal fhosgladh. A dh 'aindeoin a bhith a' giùlan duslach fànais gu soirbheachail thairis air 200 millean mìle, tha gainnead innealan freagarrach a 'cur bacadh air ruigsinneachd air bathar prìseil.

Nochd aithris oifigeil bhon bhuidheann fànais gun robh duilgheadasan ann leis a’ phròiseas toirt air falbh. “Às deidh grunn oidhirpean air an toirt air falbh, thàinig e am follais nach b’ urrainnear dhà de na 35 luchd-ceangail air ceann TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) a chuir às a chèile le bhith a ’cleachdadh na h-innealan a chaidh aontachadh an-dràsta taobh a-staigh bogsa miotag OSIRIS-REx.”

Tha luchd-saidheans aig Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston a-nis gam faighinn fhèin an aghaidh an obair dòighean eile a lorg gus an ulaidh de chreagan gun phrìs agus duslach glaiste taobh a-staigh an capsal sampall fhuasgladh.

Tha nàdar toinnte nan fasteners air eòlaichean a mhilleadh, a’ feumachdainn dòigh-obrach ùr airson na susbaint a thoirt a-mach gu sàbhailte. Tha sgioba innleadaireachd NASA gu dìcheallach ag obair air fuasgladh, a’ sgrùdadh dhòighean ùr-ghnàthach gus faighinn seachad air a’ chnap-starra ris nach robh dùil.

A dh’ aindeoin an stad seo, tha misean OSIRIS-REx air clachan-mìle cudromach a choileanadh. Thug Bennu, asteroid làn gualain, seallaidhean luachmhor seachad air tùs ar siostam grèine. Tha luchd-rannsachaidh an dòchas gun cuidich mion-sgrùdadh air na sampallan le bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan mu bhith a’ cruthachadh agus a’ mean-fhàs phlanaidean.

FAQ:

Q: Dè a th’ ann am misean OSIRIS-REx?

A: Tha misean OSIRIS-REx na mhisean bàta-fànais NASA a tha ag amas air sampallan a chruinneachadh bhon asteroid Bennu agus an tilleadh gu sàbhailte chun Talamh airson tuilleadh sgrùdaidh.

Q: Dè a th 'ann an TAGSAM?

A: Tha an TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) na ghàirdean robotach a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte air a chleachdadh air bàta-fànais OSIRIS-REx gus sampallan a chruinneachadh bho uachdar an asteroid.

C: Dè na h-amasan saidheansail a th’ aig a’ mhisean?

A: Tha am misean ag amas air co-dhèanamh Bennu a sgrùdadh, seallaidhean fhaighinn air cruthachadh ar siostam grèine, agus is dòcha solas a thilgeil air tùs beatha air an Talamh.

C: An do choinnich misean OSIRIS-REx ri dùbhlain sam bith eile?

F: Ged a tha a’ cheist mu bhith a’ fosgladh an capsal sampall na dhùbhlan mòr, is e seo aon den bheagan dhuilgheadasan a tha air a bhith aig a’ mhisean. Uile gu lèir, tha am misean air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ coileanadh a phrìomh amasan.