Cho cudromach sa tha leudachadh stiùireadh dìon planetary

Tha buidheann de luchd-saidheans ag iarraidh leudachadh air stiùiridhean eadar-nàiseanta gus casg a chuir chan ann a-mhàin air truailleadh bith-eòlasach air uachdar taobh a-muigh na talmhainn ach cuideachd air truailleadh le ceimigean agus stuthan. An-dràsta, thathas a’ gabhail ceumannan gus soithichean-fànais a tha a’ dol gu Mars a sterilachadh agus dèanamh cinnteach nach eil iad a’ giùlan mhicroban. Ach, tha nas lugha de aire ga thoirt don chunnart a dh’ fhaodadh a bhith ann bho cheimigean agus stuthan a thèid a thoirt don phlanaid. Tha an sprùilleach bho mhiseanan roimhe, a tha a’ toirt a-steach ròpan, sgiathan teas, agus paraisiut, cuideachd sgapte thairis air uachdar Martian.

Is e an dragh a th’ ann gum faodadh ceimigean cunnartach a bhith anns na stuthan sin a dh’ fhaodadh cron a dhèanamh air beatha sam bith air Mars. Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, tha pàipear beachd a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences a’ moladh measadh cunnairt coileanta a dhèanamh air na stuthan agus na ceimigean a tha gu bhith ann am Mars. Chuidicheadh ​​​​seo le bhith a’ tuigsinn nan cunnartan co-cheangailte ris agus leigeadh le bhith a’ leasachadh stiùireadh dìon planaid làidir.

Tha na h-ùghdaran a’ cur cuideam air an fheum air Mars aithneachadh mar a bhuineas do na Martians, a’ toirt a-steach meanbh-fhàs-bheairtean, agus gus casg a chuir air gun fhiosta a bhith a’ lorg beatha air a’ phlanaid. Tha iad den bheachd, le bhith a’ leudachadh an stiùiridh gu bhith a’ toirt a-steach truailleadh le ceimigean agus stuthan, gum faod luchd-saidheans còmhla dìon an aghaidh cron a dh’ fhaodadh a bhith air àrainneachd Mars.

Tha an dòigh-obrach seo a’ toirt cothrom gun samhail inbhe ùr a stèidheachadh airson mhiseanan eadar-phlannach agus a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha co-obrachadh eadar ceimigeachd àrainneachd, reul-bhitheòlas, agus coimhearsnachdan dìon planaid. Le bhith ag obair còmhla, faodaidh iad protocolaidhean a stèidheachadh gus an Talamh agus Mars a dhìon agus dèanamh cinnteach à ionracas rannsachaidhean san àm ri teachd.

Stòran: Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan