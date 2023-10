Na tha an dàn do Luathaichean Particle: Teicneòlas a tha a’ crìonadh a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan meidigeach

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Friedrich-Alexander sa Ghearmailt Erlangen-Nuremberg (FAU) air gnìomh ùr-nodha a choileanadh ann an saoghal fiosaig gràin. Tha iad air luathadair dealanach nanophotonic (NEA) a chuir an gnìomh gu soirbheachail - microchip a tha timcheall air meud bonn beag. A dh’ aindeoin cho beag ‘s a tha e, tha comas aig a’ luathadair mìrean beag seo leigheasan meidigeach atharrachadh, gu sònraichte ann an raon radiotherapy aillse.

Bidh an NEA ag obair le bhith a’ luathachadh dealanan tro bhith a’ cleachdadh buillean laser goirid a bhios ag amas air mìltean de cholbhan microscopach a tha taobh a-staigh tiùb falamh minuscule. Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature, dh'aithris an luchd-rannsachaidh gun do mheudaich an luathadair teann lùth dealanan còrr air 40%. Ged a tha mòran nas lugha de lùth aig na mìrean sin an taca ris an fheadhainn a chaidh a chleachdadh anns an Large Hadron Collider (LHC), chan e prìomh amas sgioba FAU a bhith a’ dol a-steach do dhoimhneachd fiosaig mìrean, ach a bhith a’ sgrùdadh thagraidhean meidigeach.

Tha comas NEA ann an radiotherapy aillse cuimsichte gu sònraichte gealltanach. Tha nàdar teann an luathadair a’ fosgladh a’ chothruim a chuir air endoscope, a’ comasachadh radiotherapy a thoirt gu dìreach don raon air a bheil buaidh sa bhodhaig. Chan e a-mhàin gun dèanadh an dòigh-obrach seo cinnteach gum biodh barrachd cinnteachd ann a bhith ag amas air ceallan aillse ach cuideachd lughdaicheadh ​​​​e na fo-bhuaidhean co-cheangailte ri dòighean lìbhrigidh rèididheachd gnàthach. Tha Tomáš Chlouba, aon de phrìomh ùghdaran an sgrùdaidh, a’ faicinn seo mar an “tagradh bruadar” airson an NEA.

Ged a tha sgioba an FAU fhathast fada bho bhith a’ buileachadh am meanbh-luathadair ann an leigheas daonna, tha deuchainn soirbheachail air an t-siostam nanophotonic den chiad sheòrsa seo a’ comharrachadh ceum cudromach air an taobh sin. Mar a bhios teicneòlas a’ leantainn air adhart a’ crìonadh luathaichean gràin, tha e na fhuasgladh airson adhartasan meidigeach aig a bheil comas cruth-atharrachadh a thoirt air cruth-tìre cùram slàinte, a’ tabhann leigheasan ùra agus nas èifeachdaiche airson tinneasan leithid aillse.

Ceistean cumanta:

Q: Dè a th ’ann an luathadair dealanach nanophotonic?

A: Is e meanbh-chip a th’ ann an luathadair dealanach nanophotonic a luathaicheas dealanan le bhith a’ cleachdadh buillean laser goirid a tha ag amas air colbhan microscopach taobh a-staigh tiùb falamh.

C: Dè an cleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith aig an luathadair dealanach nanophotonic?

A: Tha an luathadair dealanach nanophotonic a 'sealltainn gealladh ann an raon radiotherapy aillse cuimsichte, a' ceadachadh lìbhrigeadh rèididheachd nas mionaidiche agus nas sàbhailte gu raointean anns a 'bhodhaig air a bheil buaidh.

C: Ciamar a tha an luathadair dealanach nanophotonic eadar-dhealaichte bhon Large Hadron Collider (LHC)?

A: Fhad ‘s a tha an LHC na luathadair mòr gràin air a chleachdadh airson sgrùdadh fiosaig bunaiteach, tha an luathadair dealanach nanophotonic mòran nas lugha ann am meud agus air a dhealbhadh airson tagraidhean meidigeach.