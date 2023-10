Bidh luchd-saidheans a’ cruthachadh Atlas Spàsail de Chloroplast Proteome gus Photosynthesis a Thuigsinn

Tha luchd-rannsachaidh air atlas spàsail den proteome chloroplast a leasachadh, a’ tilgeil solas air obrachadh a-staigh photoynthesis. Tha pàirt deatamach aig cloroplastan, a lorgar ann an lusan agus lìonanaich, ann a bhith ag atharrachadh lùth na grèine gu lùth ceimigeach tro photoynthesis.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Cell, mhapadh luchd-saidheans far an robh 1,034 pròtanan taobh a-staigh cloroplast an alga uaine Chlamydomonas. Tha am mapa coileanta seo a’ nochdadh eagrachadh spàsail a’ chloroplast agus a’ comharrachadh diofar structaran cloroplast, a’ gabhail a-steach cèis chloroplast, iom-fhilltean pròtain DNA, meanbh-roinnean stòraidh geir, agus buidhnean pròtain co-cheangailte ri glacadh carbon dà-ogsaid.

Le bhith a’ sgrùdadh na h-eadar-obrachaidhean eadar pròtanan aithnichte agus co-phàirtean ùra, lorg an luchd-rannsachaidh pròtanan a tha a’ fuireach an dà chuid anns a’ chloroplast agus ann an structaran cealla eile, a’ moladh tar-ghnìomhachd agus conaltradh eadar na structaran sin. A’ cleachdadh dòighean ionnsachaidh inneal, chruthaich an sgioba ro-innse mu shuidheachadh a h-uile pròtacal ann an Chlamydomonas, a’ cuideachadh le bhith a’ sònrachadh ghnìomhan tomadach airson pròtanan nach robh air an comharrachadh roimhe seo stèidhichte air an àite cealla aca.

Tha an atlas spàsail a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air gnìomh agus eagrachadh phròtainean taobh a-staigh a’ chloroplast, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air obrachadh a-staigh photoynthesis. Tha an t-eòlas seo deatamach airson innleadaireachd bàrr le cinneasachd nas fheàrr gus dèiligeadh ri dùbhlain atharrachadh clìomaid ann an àiteachas.

Tha an rannsachadh a rinn Lianyong Wang et al. a 'suidheachadh bunait airson sgrùdaidhean san àm ri teachd le fòcas air a bhith a' fuasgladh dìomhaireachdan a 'chloroplast, am prìomh structar cealla a tha an sàs ann am photoynthesis.

stòran:

- Lianyong Wang et al, “Tha atlas pròtain cloroplast a’ nochdadh structaran puingeachaidh agus eagrachadh spàsail de shlighean biosynthetic, ”Cell (2023).

- Fiosrachadh iris: Cell