An do chluich Dust pàirt nas motha ann an dol à bith dinosaurs na bha sinn a’ smaoineachadh roimhe?

Tha luchd-saidheans air a bhith den bheachd o chionn fhada gun deach dineosairean a dhol à bith le buaidh asteroid. Ach, tha rannsachadh ùr a’ moladh gur dòcha gu robh àite nas cudromaiche aig duslach, seach a’ bhuaidh dhìreach, nan crìonadh.

A rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Geoscience, tha luchd-rannsachaidh Beilgeach ag argamaid ged a bha buaidhean dìreach a’ bhuaidh asteroid sgriosail, bha sgrùdaidhean roimhe air dearmad a dhèanamh air feart deatamach eile: na trilleanan de thunaichean de dhuslach a bhiodh air a chuir a-steach don àile.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gun do dh’adhbhraich an duslach “geamhradh cruinne” leis gun do chuir e stad air ghathan na grèine agus gun do dh’ adhbhraich e tuiteam mòr ann an teòthachd uachdar na cruinne. Bha an dìth solais seo ga dhèanamh duilich do phlanntaichean a bhith beò, a’ leantainn gu crìonadh ann an sùbh-lusan agus às deidh sin a’ toirt buaidh air an t-sreath bìdh gu lèir.

Tha an ìre de dhuslach a thathas a’ meas a bha an làthair san àile uamhasach: timcheall air 2,000 gigatonnes, a tha còrr air 11 uiread cuideam Beinn Everest. Chomharraich samhlaidhean coimpiutair a chaidh a ruith air grùid bho làrach fosail ann an Dakota a Tuath gum faodadh an duslach a bhith air bacadh a chuir air solas na grèine airson suas ri dà bhliadhna, a’ toirt air falbh an lùth riatanach dha planntaichean airson photoynthesis.

A bharrachd air a’ bhuaidh sa bhad, tha an sgrùdadh a’ moladh gur e pròiseas mean air mhean a thachair thar beagan bhliadhnaichean seach tachartas obann a bh’ ann an dol à bith nan dineosairean.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na an raon de chreutairean ro-eachdraidheil. Tha aithisg eile o chionn ghoirid a’ moladh, coltach ri buaidh asteroid, gum faodadh spreadhadh boma niùclasach air an Talamh cuideachd buaidh choimeasach a thoirt air an àile, a’ leantainn gu “Linn na Deighe Beag Niùclasach.”

Ged a thug bàs nan dineosairean atharrachadh mòr air eag-shiostam na Talmhainn, tha cuid de luchd-saidheans ag argamaid gu robh e na chumha riatanach airson àrdachadh mamalan, daoine nam measg.

Ann an co-dhùnadh, tha rannsachadh ùr-nodha a’ toirt dùbhlan don chreideas a tha air a bhith ann o chionn fhada gur e buaidh dhìreach asteroid a-mhàin a bha an urra ri bhith a’ dol à bith dineosairean. An àite sin, tha e a’ moladh gun robh pàirt nas cudromaiche aig a’ gheamhradh chruinneil a thàinig às a dhèidh leis an uiread de dhuslach san àile ann a bhith ag ath-dhealbhadh cumadh na Talmhainn agus a’ fuasgladh na slighe airson soirbheachas mean-fhàs nam mamalan.