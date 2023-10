Hydrogen meatailteach: crìoch gealltanach ann an saidheans stuthan

By

Airson deicheadan, tha luchd-saidheans air a bhith air am beò-ghlacadh leis a’ bhun-bheachd de hydrogen meatailteach, cruth sònraichte de hydrogen a tha a’ taisbeanadh feartan meatailteach. Thathas a’ creidsinn gu bheil an stuth coimheach seo ann fo chuideam àrd, agus chaidh fhaicinn ann an coraichean planaidean mar Jupiter. Ach, tha e na dhùbhlan mòr a bhith a’ co-chur hydrogen meatailteach ann an suidheachadh obair-lann.

Ann an 1935, mhol an luchd-fiosaig Eugene Wigner agus Hillard Bell Huntington gum faodadh hydrogen meatailteach a bhith air a choileanadh le cuideam de 25 gigapascals (GPa). Tha rannsachadh o chionn ghoirid, ge-tà, a' sealltainn gu bheil an fhìor chuideam a tha a dhìth a' dol thairis air a' chiad tuairmse seo.

Tha diofar bhuidhnean rannsachaidh air a ràdh gu bheil iad air hydrogen meatailteach a chruthachadh gu soirbheachail san àm a dh’ fhalbh, ach chaidh na co-dhùnaidhean aca a thoirt seachad nas fhaide air adhart mar thoradh air mearachdan tomhais no dòighean calibration lochtach. A dh’ aindeoin na duilgheadasan sin, tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh a’ cleachdadh dòigh ris an canar cealla anvil daoimean. Tha an dòigh seo a’ toirt a-steach a bhith a’ teannachadh hydrogen eadar dà dhaoimean gus fìor chuideaman a ruighinn.

Mar a bhios an cuideam ag àrdachadh, bidh moileciuilean haidridean a’ dol tro ghluasad ìre gu staid chruaidh. Aig cuideaman eadhon nas àirde, bidh na moileciuilean a’ tòiseachadh a’ dealachadh, agus mar thoradh air an sin bidh meatailt fìor alkali air a chruthachadh le aon dealanan valence. Tha luchd-rannsachaidh air faicinn o chionn ghoirid gun deach am “beàrn còmhlan” a dhùnadh, a tha a’ nochdadh gluasad gu staid mheatailt.

Ma thig haidridean meatailteach cruaidh gu buil, dh’ fhaodadh e feartan iongantach a thaisbeanadh leithid a bhith na mheatailt leaghan agus na superconductor. Ach, tha na cnapan-starra teicneòlach ann a bhith a’ cruthachadh haidridean meatailteach fìor-ghlan air luchd-saidheans a bhrosnachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air comas hidrides, a tha nan cothlamadh de mheatailtean agus de hydrogen, airson sàr-chonnspaid a choileanadh aig cuideaman nas ìsle.

Ged a dh’ fhaodadh gun toir e ùine mus lorg haidridean meitabileach cleachdadh practaigeach ann an gnìomhachasan, tha rannsachadh leantainneach san raon seo a’ tabhann chothroman gealltanach airson leasachadh superconductors ùr-nodha agus teicneòlasan adhartach.

