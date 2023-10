Ceanglaichean Ùra agus Adhartasan Rannsachaidh: Buaidh Coinneamhan Comann Electrochemical

Anns an latha an-diugh de cheangal didseatach, tha e deatamach gun a bhith a’ dèanamh dì-meas air cho cudromach sa tha coinneamhan saidheansail ann a bhith ag adhartachadh rannsachadh. Tha an neach-buannaiche Nobel Stanley Whittingham agus an rionnag a tha ag èirigh Iryna Zenyuk a’ toirt creideas do choinneamhan a’ Chomainn Electrochemical (ECS) airson an adhartais a tha iad air a dhèanamh anns na raointean aca fhèin agus na ceanglaichean a tha iad air a chruthachadh fad an cùrsa-beatha.

Tha Whittingham, a fhuair an Duais Nobel ann an Ceimigeachd 2019 airson a chuid obrach ùr-nodha air bataraidhean lithium-ion, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha eadar-obrachaidhean aghaidh-ri-aghaidh agus iomlaid eòlais aig coinneamhan ECS. Sna làithean roimhe sin, nuair a bha sgaoileadh fiosrachaidh gu math nas slaodaiche, bha na coinneamhan sin nan àrd-ùrlar deatamach do luchd-rannsachaidh gus na co-dhùnaidhean agus na beachdan as ùire aca a dheasbad. Tha Whittingham ag ràdh, “B’ e coinneamhan ECS an t-àite loidsigeach airson coinneachadh, bruidhinn mu na co-dhùnaidhean as ùire againn, agus iomlaid bheachdan.”

Fiù ‘s ann an aois irisean air-loidhne agus roinneadh fiosrachaidh sa bhad, tha coinneamhan ECS fhathast luachmhor. Tha Iryna Zenyuk, a tha ag amas air teicneòlasan cealla-connaidh agus hydrogen, a’ cur luach air a’ chothrom a bhith dol an sàs gu domhainn ann an taisbeanaidhean agus eòlas ùr a ghabhail a-steach. Tha i a’ cur cuideam air mar a tha àrainneachd bogaidh coinneimh a’ leigeil leatha a bhith làn làthair agus seachain draghan. Bidh an dà chuid Whittingham agus Zenyuk a’ cur gu gnìomhach ris na còmhraidhean aig coinneamhan ECS, le Whittingham a’ toirt fa-near gu bheil prìomh inntinnean coimhearsnachd rannsachaidh bataraidh fhathast a’ toirt buaidh air na cruinneachaidhean sin.

Is e taobh sònraichte de thachartasan ECS an riochdachadh eadar-mheasgte de luchd-saidheans agus innleadairean bho acadamaidh, gnìomhachas agus deuchainn-lannan nàiseanta. Bidh an làthaireachd ioma-chuspaireil seo a’ brosnachadh co-obrachadh agus a’ stiùireadh iomlaid thorrach de bheachdan eadar luchd-saidheans rannsachaidh bunaiteach agus an fheadhainn le fòcas air cleachdadh practaigeach. Tha Zenyuk ag ràdh, “Tha an raon air a mhìneachadh leis na diofar roinnean sin uile, agus tha e glè chudromach sealladh fhaighinn bho na prìomh luchd-ùidh sin uile.”

A bharrachd air an sin, tha na coinneamhan sin a’ toirt cothrom air leth do luchd-rannsachaidh ceanglaichean a stèidheachadh le com-pàirtichean gnìomhachais. Tha Zenyuk ag innse mar a thòisich grunn de na co-obrachadh aice le gnìomhachas tro choinneamhan ECS, far an do lorg riochdairean gnìomhachais comasan a bha a rèir am feumalachdan. Tha seo a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e gum bi luchd-saidheans òga a’ frithealadh agus a’ taisbeanadh an cuid obrach aig na tachartasan sin, leis gu bheil e a’ toirt cothrom dhaibh lìonraidhean a thogail agus pròiseactan co-obrachail a thòiseachadh.

Bidh na coinneamhan ECS cuideachd a’ toirt àite dha electrochemists òga na h-eòlasan aca a cho-roinn agus misneachd fhaighinn nan comasan. Tha Whittingham a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha ceangal ri co-aoisean agus tuigse fhaighinn air mar a tha an obair aca a’ cur ris an oidhirp shaidheansail nas fharsainge. A bharrachd air an sin, tha ECS a’ toirt taic do dh’ oileanaich le bhith a’ tabhann thabhartasan siubhail agus a’ taisbeanadh dhuaisean airson taisbeanaidhean postair air leth, a’ brosnachadh luchd-rannsachaidh òga a bhith an sàs gu gnìomhach.

Ann an geàrr-chunntas, tha coinneamhan a’ Chomainn Electrochemical fhathast nan àrd-ùrlar deatamach airson luchd-rannsachaidh a bhith a’ lìonrachadh, ag iomlaid bheachdan, agus a’ putadh crìochan saidheans agus teicneòlas. Tha na ceanglaichean a chaidh a stèidheachadh agus an t-eòlas a fhuaireadh aig na tachartasan sin air slighe a chruthachadh airson adhartasan rannsachaidh cudromach agus leasachadh dreuchd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th 'anns a' Chomann Electrochemical?

Tha an Comann Electrochemical (ECS) na chomann proifeasanta a tha ag amas air raon electrochemistry agus saidheans agus teicneòlas stàite cruaidh. Tha e na mheadhan airson luchd-saidheans, innleadairean, agus proifeiseantaich gnìomhachais gus co-obrachadh agus iomlaid eòlas.

C: Dè cho tric ’s a tha coinneamhan ECS air an cumail?

Bithear a’ cumail choinneamhan ECS gach dà bhliadhna, as t-earrach agus as t-fhoghar.

C: Cò a bhios a’ frithealadh choinneamhan ECS?

Bidh coinneamhan ECS a’ tàladh buidheann eadar-mheasgte de luchd-frithealaidh, a’ toirt a-steach luchd-rannsachaidh bhon acadaimigeach, proifeiseantaich gnìomhachais, innleadairean, agus luchd-saidheans bho deuchainn-lannan nàiseanta. Bheir na coinneamhan àite airson co-obrachadh ioma-chuspaireil agus iomlaid eòlais.

C: Dè na buannachdan a tha an lùib a bhith an làthair aig coinneamhan ECS?

Tha grunn bhuannachdan ann a bhith an làthair aig coinneamhan ECS, leithid cothroman lìonraidh, an comas toraidhean rannsachaidh a thaisbeanadh, eòlas air adhartasan adhartach san raon, agus an cothrom co-obrachadh a stèidheachadh le com-pàirtichean gnìomhachais.

C: Ciamar a bhios coinneamhan ECS a’ cur ri adhartas rannsachaidh?

Tha prìomh àite aig coinneamhan ECS ann an adhartas rannsachaidh le bhith a’ comasachadh iomlaid bheachdan, a’ brosnachadh co-obrachaidhean, agus ag àrach dòigh-obrach ioma-chuspaireil a thaobh sgrùdadh saidheansail. Tha na coinneamhan sin a’ toirt cothrom do luchd-rannsachaidh na co-dhùnaidhean as ùire aca a cho-roinn agus seallaidhean fhaighinn bho cho-aoisean agus eòlaichean gnìomhachais.