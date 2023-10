An t-seachdain Seo ann an Naidheachdan Saidheans: A’ faighinn a-mach ulaidhean Lochlannach, Soft Earth’s Inner Core, agus Buannaichean Duais Nobel

Ann an saoghal arc-eòlais, b’ e seachdain inntinneach a th’ air a bhith ann làn de nithean iongantach agus ulaidhean a lorg. Ann an Nirribhidh, chaidh ulaidh Lochlannach a' dol air ais 1,200 bliadhna a lorg ann an gàrradh-cùil teaghlaich. A bharrachd air an sin, chaidh figearan òir a’ sealltainn dhiathan Lochlannach, eadhon nas sine na ulaidh nan Lochlannach, a lorg ann an Nirribhidh cuideachd. Tha Jelling Stone ainmeil às an Danmhairg, a tha a’ toirt seachad an iomradh as tràithe air ainm ùr-nodha na dùthcha, cuideachd a’ nochdadh seallaidhean ùra mun neach a chruthaich i. Chan eil anns na co-dhùnaidhean sin ach sealladh air na chaidh a lorg ann an arc-eòlas an t-seachdain seo.

A’ gluasad nas doimhne dhan phlanaid againn, tha luchd-saidheans air foillseachadh iongantach a dhèanamh mu chridhe a-staigh na Talmhainn. Thathas den bheachd gur e ball cruaidh de mheatailt a bh’ ann roimhe, tha rannsachadh ùr a’ nochdadh gu bheil an cridhe a-staigh iongantach bog agus nach eil e cho cruaidh na bha dùil roimhe. Faodar am bog seo a thoirt air sgàth atoman hyperactive. Ann an naidheachdan eile co-cheangailte ris an Talamh, tha dàta saideal a’ nochdadh gu bheil toll ozone na bliadhna-sa air fàs gu timcheall air a dhà uimhir nas motha na Antarctica, le sprèadhadh bholcàno fon uisge Tonga ann an 2021 a dh’ fhaodadh a bhith a’ cur ris an leudachadh seo.

A’ dol nas fhaide na ar planaid, tha Teileasgop Fànais James Webb a’ leantainn air adhart a’ cur iongnadh air luchd-saidheans leis na lorgadh iongantach aige. Thathas air nithean meallta a bhriseadh ann am fiosaig agus galaxan “do-dhèanta”. A bharrachd air an sin, is dòcha gu bheil dusan rud taobh a-muigh Pluto a dh’ fhaodadh earrann den t-siostam grèine againn nach robh fios roimhe fhoillseachadh.

Ann an raon na slàinte, chaidh banachdach COVID-19 ùraichte a chaidh a leasachadh le Novavax aontachadh le Rianachd Bidhe is Dhrugaichean na SA. Ann an sgrùdadh a chaidh a dhèanamh le creimich, chaidh a lorg nach e neurons na h-aon cheallan a tha an urra ri cuimhne san eanchainn. A bharrachd air an sin, faodaidh factaran ginteil buaidh a thoirt air soirbheachas dhaoine fa leth a tha a’ beachdachadh air daithead glasraich.

Le teachd an Dàmhair thig seusan nan Duaisean Nobel. Chaidh na duaisean airson fiosaig, ceimigeachd, agus leigheas a thoirt seachad airson euchdan sònraichte leithid cruthachadh sliseagan solais minuscule, lorg dotagan cuantamach sònraichte, agus obair ùr-nodha air banachdachan mRNA.

Am measg nan ìomhaighean inntinneach a chaidh a cho-roinn an t-seachdain seo tha dealbh-sgrìn de dheamhan duslach air Mars air a ghlacadh le rover Perseverance NASA. Bidh an diabhal duslach a’ ruighinn àirde timcheall air 1.2 mìle, ga fhàgail còig tursan nas àirde na Togalach Stàite na h-Ìmpireachd.

Anns an t-seachdain a tha romhainn, bidh cothrom aig luchd-amhairc speuran ann an roinnean sònraichte de cheann a tuath, meadhan agus Ameireagadh a Deas a bhith a’ faicinn eclipse grèine “fàinne teine”. Ach, tha e cudromach a bhith faiceallach agus gun a bhith a 'coimhead gu dìreach air a' ghrian. Le bhith a’ cleachdadh luchd-amhairc eclipse DIY, glainneachan sònraichte, no bàlaichean disco leigidh sin an tachartas celestial seo fhaicinn gu sàbhailte.

