Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach cò às a thàinig Galaxies tràth

Ann an lorg iongantach, tha teileasgop fànais James Webb air cruinneachadh de galaxies aibidh a lorg a’ dol air ais gu ìrean tràtha na cruinne. Tha am foillseachadh seo air luchd-saidheans fhàgail a’ ceasnachadh na teòiridhean a th’ ann mu chosm-eòlas. Ach, dh’ fhaodadh sgrùdadh ùr mìneachadh a thoirt seachad a tha a rèir tuigse saidheansail gnàthach.

Tha Teileasgop Fànais James Webb, a thòisich ag obair an-uiridh, air sealladh iongantach a thoirt seachad air eachdraidh thràth na cruinne. Tha e air buidheann de galaxies fhaicinn a bha ann aig àm an latha cosmaigeach, àm enigmatic. Tha làthaireachd nan galaxan mòra agus aibidh sin a’ dol an-aghaidh dùil agus tha e air ceistean a thogail mu phrionnsapalan bunaiteach cosmology.

Tha luchd-saidheans air a bhith ag obair gu gnìomhach gus an dìomhaireachd seo fhuasgladh gun a bhith a’ toirt aire don eòlas saidheansail a th’ ann. Tha an sgrùdadh as ùire a’ tabhann fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann nach eil feumach air ath-luachadh iomlan air teòiridhean cosm-eòlasach.

Àite tòiseachaidh Spàinnteach PLD ag ullachadh airson cur air bhog rocaid

Tha PLD Space, companaidh tòiseachaidh Spàinnteach, ag ullachadh airson deuchainn a chuir air bhog den rocaid Miura-1 ath-chleachdadh aca. Bidh am foillseachadh seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an leasachadh “microlaunchers” agus bidh e mar a’ chiad fhoillseachadh rocaid gu tur prìobhaideach san Roinn Eòrpa.

Thathas an dùil gun tèid an deuchainn a chuir air bhog tràth Disathairne bho Huelva ann an iar-dheas na Spàinn. Tha PLD Space ag amas air comasachd an teicneòlas rocaid ath-chleachdadh aca a nochdadh tron ​​​​mhisean suborbital seo. Às deidh dhaibh a dhol an aghaidh oidhirp neo-shoirbheachail san Ògmhios, tha a’ chompanaidh gu mòr airson comas an rocaid ùr-ghnàthach aca a thaisbeanadh.

Tha seann lorgan-coise daonna a’ dol air ais mìltean bhliadhnaichean nas tràithe na bha dùil

Tha rannsachadh ùr air nochdadh gun robh daoine a' fuireach ann an cruth-tìre Ameireaga a Tuath fada nas tràithe na bhathas a' creidsinn roimhe. Thathas air dearbhadh gu bheil lorgan-coise fosail a chaidh a lorg aig Pàirc Nàiseanta White Sands ann am New Mexico timcheall air 21,000 gu 23,000 bliadhna a dh'aois.

Tha an lorg seo, stèidhichte air radiocarbon agus dòighean suirghe luminescence air a bhrosnachadh gu optigeach, a’ nochdadh gun robh làthaireachd aig Homo sapiens ann an Ameireaga a Tuath aig àm na suidheachaidhean as cruaidhe san Linn Deighe mu dheireadh. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeil solas air tapachd agus sùbailteachd ar gnèithean ann an àrainneachdan fìor.

