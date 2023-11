Taobh a-staigh domhainn dìomhair na Talmhainn: Sanasan don àm a dh’ fhalbh cataclysmic

Tha seismologists air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada le dà bhlog enigmatic a tha a’ fuireach domhainn taobh a-staigh culaidh na Talmhainn - aon fo Afraga agus am fear eile fon Chuan Shèimh a Deas. Tha na structaran mòra, dùmhail sin air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans airson deicheadan. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid a 'moladh gum faodadh na bloban sin a bhith mar fhuigheall de thubaist iongantach a thachair o chionn billeanan de bhliadhnaichean.

Tha luchd-saidheans a-nis den bheachd gum faodadh na bloban sin a bhith nam fianais air tachartas cataclysmic ann an eachdraidh thràth ar planaid - an tubaist eadar an Talamh agus buidheann celestial ris an canar Theia. Is dòcha gur e an tubaist seo, a thathas a’ creidsinn a thachair ann an leanabas na planaid, a bha an urra ri cruthachadh ar gealach.

Ged a tha dearbh nàdar nan bloban sin agus an tùs aca fhathast na chuspair deasbaid saidheansail, tha am beachd-bharail ùr seo a’ toirt sealladh iongantach air taobh a-staigh domhainn na Talmhainn. Bidh tuilleadh sgrùdaidhean agus adhartasan ann an teicneòlas deatamach ann a bhith a’ fuasgladh nan dìomhaireachdan a tha taobh a-staigh nan neo-riaghailteachdan meud mòr-thìreach sin.

FAQ:

C: Dè na bloban a th’ ann an culaidh na Talmhainn?

F: 'S e structaran dùmhail a th' anns na bloban a tha suidhichte domhainn taobh a-staigh culaidh na Talmhainn, aon fo Afraga agus am fear eile fon Chuan Shèimh a Deas.

C: Dè an tùs a dh'fhaodadh a bhith aca?

A: Tha luchd-saidheans a’ gabhail beachd gum faodadh na bloban sin a bhith nan cuimhneachain air mòr-thubaist eadar an Talamh agus rud celestial ris an canar Theia.

C: Cuin a thachair an tubaist seo?

F: Thathar a' creidsinn gun do thachair an tubaist anns na tràth ìrean de chruthachadh na Talmhainn.

C: Am b’ urrainn don tubaist seo a’ ghealach a chruthachadh?

F: 'S e, a rèir a' bheachd-smuain, is dòcha gur e an tubaist seo eadar an Talamh agus Theia a chruthaich ar gealach.

C: Dè an tuilleadh rannsachaidh a tha a dhìth?

F: Feumaidh luchd-saidheans tuilleadh sgrùdaidhean a dhèanamh agus teicneòlas adhartach a chleachdadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na blobaichean sin agus cho cudromach sa tha iad ann an eachdraidh na Talmhainn.

