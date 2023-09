Sampall Asteroid NASA air a lìbhrigeadh gu sàbhailte gu Fàsach Utah

Choilean am misean fànais as ùire aig NASA clach-mhìle mhòr mar capsal anns an robh an sampall talmhainn as motha a chaidh a chruinneachadh a-riamh bho asteroid a thàinig gu tìr gu soirbheachail ann am fàsach Utah. Chaidh an capsal, a chaidh a leigeil ma sgaoil bhon bhàta-fànais OSIRIS-REx, sìos taobh a-staigh raon laighe ainmichte an iar air Salt Lake City.

Bha an soitheach-fànais OSIRIS-REx air a bhith ag amas air sampall a chruinneachadh bhon asteroid Bennu, a choilean e na bu thràithe am-bliadhna. Air Didòmhnaich, chaidh an capsal cumadh gumdrop a bha a’ giùlan an luchd luachmhor a-steach a-rithist gu àile na Talmhainn agus chaidh e gu sàbhailte gu fàsach Utah.

Tha seo na choileanadh mòr dha NASA oir tha e a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh sampall bho asteroid a thilleadh gu soirbheachail chun Talamh bho thug miseanan Apollo creagan gealach air ais anns na 1960n agus 1970n. Tha luchd-saidheans gu mòr airson sgrùdadh a dhèanamh air an sampall asteroid oir tha seallaidhean luachmhor aige air cruthachadh siostam na grèine agus is dòcha gun toir e sanasan seachad mu thùs beatha air an Talamh.

Ann an naidheachdan eile co-cheangailte ris an fhànais, tha Feachd Fànais nan Stàitean Aonaichte a’ sgrùdadh comasachd loidhne teth a stèidheachadh le Sìona gus casg a chuir air èiginn san fhànais. Chuir an Seanalair Chance Saltzman, ceannard gnìomhachd fànais, an cèill gu robh feum air conaltradh dìreach eadar an Space Force agus a bhuidheann Sìneach gus teannachadh a lughdachadh. Ged a tha còmhraidhean air a bhith ann air an taobh a-staigh, cha deach conaltradh foirmeil sam bith a dhèanamh le Sìona fhathast.

Dh’ fhaodadh stèidheachadh loidhne teth le Sìona a bhith na cheum deatamach ann a bhith a’ dèanamh cinnteach à co-obrachadh sìtheil san fhànais agus a’ seachnadh còmhstri no mì-thuigse a dh’ fhaodadh a bhith ann. Tha na Stàitean Aonaichte ag aithneachadh cho cudromach sa tha co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais agus tha e ag amas air seanailean conaltraidh nas fheàrr a bhrosnachadh leis a h-uile dùthaich àiteachais.

Tha an dà leasachadh seo a’ soilleireachadh adhartas leantainneach agus co-obrachadh ann an raon sgrùdadh fànais agus cho cudromach sa tha gnìomhachd stèidhichte air àite ann an saoghal an latha an-diugh.

stòran:

– NASA: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com