Lorg Zambia a’ sealltainn fiodh tràth a chleachd daoine airson structaran togail

Tha arc-eòlaichean ann an Zambia air lorg ùr a dhèanamh ri taobh Abhainn Kalambo. Chladhaich iad dà shlat, cumadh, agus chaidh iad a-steach do logaichean bhon chraobh bushwillow mòr-thorrach, a’ dol air ais faisg air 476,000 bliadhna. Tha na stuthan fiodha seo a 'riochdachadh an fhianais as sine a tha aithnichte mu dhaoine, a' tighinn ro ar gnèithean fhèin, a 'togail structaran le fiodh. Tha an lorg seo a’ soilleireachadh euchdan teicneòlais adhartach ar sinnsearan agus a’ taisbeanadh an innleachdas.

Tha an lorg a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe mu chomasan dhaoine tràtha agus a’ tilgeil solas ùr air na comasan ùr-ghnàthach aca. Tha na structaran fiodha a’ toirt sealladh dhuinn air àrainn thràth an duine agus a’ nochdadh cho sòghmhor ri dòighean togail àrsaidh. Tha an lorg seo cuideachd a’ nochdadh an dàimh fhada a tha eadar daoine agus fiodh mar stuth togail ioma-chruthach.

Tha cudromachd an lorg seo a’ leudachadh nas fhaide na ar tuigse air seann ghiùlan daonna. Faodar fhaicinn mar cheum cudromach ann an leasachadh sìobhaltachd daonna, le structaran fiodha air leth cudromach airson adhartas ann an ailtireachd agus innleadaireachd tro eachdraidh. Le bhith a’ dèanamh anailis air na stuthan fiodha sin, gheibh luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor air dòighean togail agus adhartasan teicneòlach ar seann sinnsearan.

stòran:

“Tha lorg ann an Zambia a’ sealltainn gu bheil daoine air togail le fiodh airson 476,000 bliadhna. ” - Reuters

RNA air fhaighinn air ais bho Thìgear Tasmanian a chaidh à bith ann an sgrùdadh ùr-nodha

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr saidheansail a choileanadh le bhith a’ faighinn RNA air ais bho thìgear Tasmanian a chaidh à bith, ris an canar cuideachd thylacine. Bha am marsupial feòil-itheach meud cù uaireigin a’ fuireach air mòr-thìr Astràilia agus na h-eileanan mun cuairt ach tha e a-nis à bith air sgàth gnìomhachd daonna. Ach, tha luchd-rannsachaidh air a bhith comasach air RNA, stuth ginteil a tha an làthair ann an ceallan beò, a thoirt a-mach à craiceann agus fèith rùsgach sampall tìgear Tasmanian a chaidh a ghleidheadh ​​​​bho 1891.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ fosgladh chothroman ùra airson tuigse fhaighinn air cumadh ginteil agus feartan bith-eòlasach gnèithean a chaidh à bith. Tha RNA, le a choltas structarail ri DNA, a’ toirt fiosrachadh luachmhor do luchd-rannsachaidh mu chòd ginteil tìgear Tasmanian agus an eachdraidh mean-fhàs aige. Le bhith a’ dèanamh anailis air an RNA a chaidh fhaighinn air ais, gheibh luchd-saidheans sealladh air atharrachaidhean agus giùlan sònraichte a’ chreachadair iongantach seo a tha à bith.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh seo a’ suidheachadh fasach airson rannsachadh san àm ri teachd air gnèithean a chaidh à bith, a’ tabhann chothroman a dh’ fhaodadh stuth ginteil fhaighinn air ais bho fhàs-bheairtean eile a tha air a dhol à bith. Tha an comas RNA a thoirt a-mach à sampallan a tha còrr air ceud bliadhna a dh’ aois a’ leudachadh farsaingeachd mion-sgrùdadh ginteil agus a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh a dhèanamh air seann bith-iomadachd na Talmhainn.

stòran:

“Anns a’ chiad dol a-mach, thathas a ’faighinn RNA air ais bho thìgear Tasmanian a chaidh à bith” - Reuters

Bidh am misean as ùire aig Rocket Lab a’ tighinn gu crìch gu h-obann, a’ crìonadh roinn

Bha duilgheadas aig Rocket Lab USA nuair a dh’ fhàillig am misean mu dheireadh aige dìreach 2-1 / 2 mionaidean às deidh a chuir air bhog. Dh'adhbhraich cùis nach deach fhoillseachadh am fàiligeadh, a lean gu dàil ann an ath mhisean na companaidh. Mar thoradh air an sin, thuit earrannan Rocket Lab timcheall air 8% às deidh na thachair.

Tha freagairt sgiobalta agus follaiseachd a’ chompanaidh fànais a’ nochdadh an dealas a thaobh sàbhailteachd agus earbsachd. Le bhith a’ dèiligeadh gu sgiobalta ris an tachartas agus a’ cur dàil air an ath mhisean, bidh Rocket Lab a’ dèanamh cinnteach à sgrùdadh mionaideach agus atharrachaidhean riatanach gus casg a chuir air cùisean coltach ris san àm ri teachd. Ged nach eil cnapan-starra neo-chumanta ann an gnìomhachas an itealain, tha dealas na companaidh airson leasachadh leantainneach deatamach ann a bhith a’ cumail suas earbsa agus misneachd luchd-cleachdaidh.

Tha an dòigh ùr-ghnàthach aig Rocket Lab a thaobh cur air bhog saidealan beaga air an dèanamh gu mòr an sàs ann an gnìomhachas an fhànais. Mar a bhios iad a’ cumail orra ag ùrachadh an comasan cur air bhog agus a’ dèiligeadh ri dùbhlain theicnigeach sam bith, tha Rocket Lab fhathast a’ cur gu mòr ris an raon a tha a’ sìor fhàs de sgrùdadh àite malairteach.

stòran:

“Bidh tanca earrannan Rocket Lab mar a bhios am misean as ùire a’ tighinn gu crìch gu h-obann. ” - Reuters

Mìneachaidhean:

RNA: Tha searbhag ribonucleic na mholacile a tha an sàs ann an grunn phròiseasan bith-eòlasach, a’ toirt a-steach synthesis phròtainean agus sgaoileadh fiosrachadh ginteil.

Tìgear Tasmanian: Cuideachd aithnichte mar thylacine, b 'e marsupial feòil-itheach a bh' ann a bha dùthchasach dha Tasmania, Astràilia, agus Gini Nuadh, a chaidh à bith tràth san 20mh linn.

stòran:

