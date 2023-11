Dh'atharraich dust bho bhuaidh asteroid àrainneachd na Talmhainn

Chunnaic tachartas tubaisteach a nochd o chionn 66 millean bliadhna tubaist asteroid a-steach do Rubha Yucatan ann am Mexico, a lean gu cuir às do thrì cairteal de ghnèithean an t-saoghail agus chaidh dineosairean a-mach à bith. Thug a’ bhuaidh sgriosail seo buaidh sa bhad mar theintean fiadhaich, crithean-talmhainn, tonnan clisgeadh cumhachdach, agus tonnan mòra seasamh anns na cuantan. Ach, b’ e an tubaist gnàth-shìde às deidh sin a bha marbhtach dha mòran ghnèithean.

Às deidh a ’bhuaidh asteroid, chaidh an àile a lìonadh le sgòthan dùmhail de sprùilleach, a’ dorchachadh nan speuran agus ag adhbhrachadh tuiteam mòr ann an teòthachd na cruinne. Chuir an ùine fhada seo de dhorchadas agus fuachd dragh air eag-shiostaman agus dh’ adhbhraich crìonadh agus mu dheireadh a’ dol à bith grunn ghnèithean de phlanntaichean is bheathaichean.

Chuir duslach agus sprùilleach a’ bhuaidh asteroid bacadh air solas na grèine bho bhith a’ ruighinn uachdar na Talmhainn, a’ cur bacadh air foto-co-chur agus a’ cur dragh air slabhraidhean bìdh. Dh’ fhuiling beatha planntrais, a tha na phàirt deatamach de eag-shiostam na cruinne, gu mòr fo na cumhaichean sin, aig an robh buaidh eas-chruthach air gnèithean luibheach is feòil-itheach. Le mòran den stòras bìdh aca air a dhol sìos, bha na beathaichean sin a 'strì ri bhith beò agus mu dheireadh bhàsaich iad.

Tha luchd-saidheans air a bhith comasach air buaidh a’ bhuaidh a sgrùdadh le bhith a’ dèanamh anailis air prìomh shamhlaichean bho ghrunnd a’ chuain agus cumaidhean chreagan grùideach. Tha fianais anns na sampallan sin air mar a chaidh stuthan taobh a-muigh a thasgadh gu h-obann, a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air meud agus buaidh an tachartais thubaisteach seo.

Le bhith a’ tuigsinn meud làn bhuaidh a’ bhuaidh asteroid tha seo a’ cuideachadh le luchd-saidheans tuigse fhaighinn air a’ chothromachadh fìnealta de bheatha air an Talamh agus cho cugallach ‘s a tha eag-shiostaman. Tha e na chuimhneachan air a’ bhuaidh mhòr a dh’ fhaodadh a bhith aig tachartasan bhon taobh a-muigh air bith-iomadachd ar planaid agus a’ soilleireachadh an fheum air oidhirpean sgrùdaidh is glèidhteachais leantainneach.

