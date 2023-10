Na speuradairean as òige ann an Sìona a’ falbh airson Stèisean Fànais, a’ comharrachadh àm ùr ann an sgrùdadh fànais

Tha Sìona air tòiseachadh air clach-mhìle chudromach san turas sgrùdaidh fànais aca, agus an sgioba as òige a-riamh de speuradairean Sìneach a’ falbh gu stèisean fànais na dùthcha. Tha an cur air bhog cudromach seo den bhàta-fànais Shenzhou-17, ris an canar cuideachd an “Divine Ship”, a’ comharrachadh àm ùr airson rùintean fànais Shìona.

Le cumhachd an rocaid Long March-2F, chaidh an Shenzhou-17 agus an triùir luchd-siubhail a spreadhadh bho Ionad Cur air bhog saideal Jiuquan ann an iar-thuath Shìona. Chan e a-mhàin gu bheil am misean seo a’ fuasgladh na slighe airson adhartachadh prògram fànais Shìona ach bidh e cuideachd a’ fosgladh dhorsan do ghinealach ùr de “taikonauts” a bheir cumadh air àm ri teachd sgrùdadh fànais.

Ann an naidheachdan co-shìnte, tha Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin air planaichean na Ruis ainmeachadh gus an stèisean orbital aice fhèin a stèidheachadh ro 2027. Tha an leasachadh ùr-nodha seo a’ co-thaobhadh ri lèirsinn Moscow airson àm ri teachd sgrùdadh fànais, às deidh soirbheachas an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. A dh’ aindeoin cho duilich sa tha an turas gealaich aice o chionn ghoirid, tha an Ruis fhathast dealasach a thaobh a prògram gealaich, a’ nochdadh dealas gun fhiosta do bhith a’ leudachadh làthaireachd a’ chinne-daonna san fhànais.

Ann an lorg inntinneach eile, tha luchd-saidheans air seallaidhean ùra fhoillseachadh air taobh a-staigh domhainn Mars. Le bhith a’ dèanamh anailis air tonnan seismic a thàinig gu buil le buaidh meteorite, tha luchd-rannsachaidh air còmhdach leaghte nach robh aithnichte roimhe seo a chomharrachadh timcheall air cridhe meitabileach lionn na planaid. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do thuairmsean roimhe agus a’ brosnachadh ath-luachadh air ar tuigse mu cho-dhèanamh geòlais Mars.

A’ cur ris an raon de lorg saidheansail, tha co-obrachadh eadar luchd-saidheans Peruach agus Pòlach air leantainn gu cur-seachad drùidhteach maighdeann Inca. Tha an nighean òg seo, a thathas a’ creidsinn a chaidh a thoirt seachad airson sìtheachadh a dhèanamh air diadhan Incan, air a toirt beò air ais tro sganaidhean trì-thaobhach de na tha air fhàgail de spìosrach aice. Bidh an oidhirp inntinneach seo a’ tilgeadh solas air eachdraidh agus cultar sìobhaltachd Inca, a’ toirt sealladh dhuinn air na cleachdaidhean is deas-ghnàthan a chaidh a chleachdadh o chionn còrr is 500 bliadhna.

Mar a tha prògram Stèisean Sgrùdaidh Lunar Eadar-nàiseanta Shìona (ILRS) a’ faighinn tarraing, tha Belarus air a dhol còmhla mar an dùthaich chom-pàirteach as ùire. Tha an ILRS, a chaidh a thòiseachadh le Sìona agus an Ruis còmhla, ag amas air làrach-lìn a stèidheachadh air a’ phòla a deas air a’ ghealach. Le Pacastan agus Azerbaijan cuideachd a’ tighinn a-steach don phrògram, tha rèis fànais na cruinne a’ dol am meud, leis an ILRS a’ nochdadh mar cho-fharpaiseach don phrògram Artemis a tha air a stiùireadh leis na SA.

Leis na leasachaidhean sònraichte sin ann an raon sgrùdadh fànais, tha daonnachd a’ tòiseachadh air caibideil ùr de lorg, a’ putadh crìochan eòlais agus a’ fosgladh dhorsan gu cothroman inntinneach taobh a-muigh ar planaid.

Ceistean Cumanta

Dè an t-ainm a th’ air a’ chriutha as òige a-riamh de speuradairean Sìneach? Canar na “taikonauts” ris an sgioba as òige a-riamh de speuradairean Sìneach. Cuin a tha an Ruis ag amas air an stèisean orbital ùr aice a chuir an gnìomh? Tha an Ruis ag amas air a’ chiad earrann den stèisean orbital ùr aice a chuir an gnìomh ro 2027. Dè an lorg a chaidh a lorg o chionn ghoirid air ar tuigse air Mars ath-dhealbhadh? Tha luchd-saidheans air còmhdach leaghte nach robh aithnichte roimhe seo a chomharrachadh domhainn taobh a-staigh Mars, ag atharrachadh ar tuigse mu cho-dhèanamh na planaid. Dè an co-obrachadh a dh'adhbhraich cur-seachad maighdeann Inca? Cho-obraich luchd-saidheans Peruach agus Pòlach gus maighdeann Inca ath-chruthachadh a’ cleachdadh sganaidhean trì-thaobhach den mhàthair aice. Dè na dùthchannan a chaidh a-steach do phrògram Stèisean Sgrùdaidh Lunar Eadar-nàiseanta Shìona o chionn ghoirid? Tha Belarus, Pacastan agus Azerbaijan uile air a dhol a-steach do phrògram Stèisean Sgrùdaidh Lunar Eadar-nàiseanta Shìona.