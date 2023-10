Crìochan ùra saidheans: Seallaidhean air tùs beatha, mapadh eanchainn an duine, agus comasachd cruthan beatha fuadain

Leis gu bheil duaisean Nobel agus teodhachd as àirde a’ faighinn làmh an uachdair air na cinn-naidheachd, tha saoghal saidheans làn de lorgaidhean is adhartasan inntinneach a tha a’ leudachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè. Seo trì leasachaidhean o chionn ghoirid a tha air aire luchd-saidheans a ghlacadh agus a dh’ fhaodadh ath-dhealbhadh a dhèanamh air ar tuigse air beatha, eanchainn an duine, agus àm ri teachd cungaidh-leigheis.

Bidh sampall asteroid a’ toirt solas air tùs beatha air an Talamh

Thill bàta-fànais NASA Osiris-Rex gu soirbheachail an sampall asteroid as motha a-riamh chun Talamh, a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid 510m ris an canar Bennu. Tha an euchd iongantach seo a’ fosgladh dhorsan gu bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan tùs beatha ar planaid. Tha mion-sgrùdaidhean air an sampall air nochdadh gu bheil làthaireachd organach iom-fhillte agus moileciuilean uisge glaiste taobh a-staigh mèinnean crèadha an asteroid. Tha na co-dhùnaidhean inntinneach sin a’ toirt taic don bharail gur dòcha gu bheil asteroids mar Bennu air ceimigean deatamach a lìbhrigeadh, a’ toirt a-steach uisge, don Talamh, a’ tòiseachadh beatha beatha mar a tha fios againn air.

Tha am mapa eanchainn as motha gu ruige seo a’ nochdadh iom-fhillteachd cealla

Tha luchd-saidheans bho iomairt Rannsachadh Brain Institiudan Nàiseanta Slàinte na SA air mapa gun samhail de eanchainn an duine a chruthachadh aig ìre cealla fa leth. Tha an oidhirp ùr-nodha seo air còrr air 3,000 seòrsa cealla sònraichte fhoillseachadh, a’ tilgeil solas air na h-innealan toinnte a tha mar bhunait air galairean, eòlas-inntinn, agus feartan eanchainn daonna. Le bhith a’ toirt a-steach fiosrachadh ginteil bho chòrr air trì millean cealla eanchainn, tha an luchd-rannsachaidh air co-dhàimhean a chomharrachadh eadar seòrsaichean cealla sònraichte, leithid Microglia, agus eas-òrdughan neuropsychiatric leithid galar Alzheimer. Tha comas aig a leithid de bheachdan cruth-atharrachadh a dhèanamh air raon eun-eòlais agus leasachadh leigheasan èifeachdach airson suidheachaidhean eanchainn leithid eas-òrdugh bipolar, trom-inntinn, agus sgitsophrenia a luathachadh.

Foirmean beatha fuadain air fàire

Is dòcha gun tig na bha uaireigin air a chuingealachadh ri saoghal ficsean saidheans gu buil. Tha an t-Àrd-ollamh Fiosaig Co-cheangailte Chenguang Lou bho Oilthigh Ceann a Deas na Danmhairg agus an t-Ollamh Hanbin Mao bho Oilthigh Stàite Kent air tòiseachadh air leasachadh moileciuilean tar-chinealach fuadain a’ cleachdadh nanostructures peptide-DNA. Le bhith a’ cothlamadh neartan DNA agus peptides, tha iad air moileciuilean tar-chinealach fuadain a chruthachadh gu soirbheachail le diofar thagraidhean. Dh’ fhaodadh na nanostructures sin a bhith air an cleachdadh gus cruthan beatha fuadain no nanomachines a chruthachadh a tha comasach air cungaidh-leigheis a lìbhrigeadh, a bhith a’ lorg ghalaran, agus eadhon ag atharrachadh banachdach galair. Tha an t-adhartas seo a’ fosgladh chothroman ùra airson àm ri teachd cungaidh-leigheis agus tha comas mòr ann airson cùram-slàinte atharrachadh mar a tha fios againn air.

FAQ:

C: Dè cho cudromach sa bha cruinneachadh sampall asteroid?

F: Tha comas aig cruinneachadh an sampall asteroid as motha a-riamh bho Bennu ar tuigse mu thùsan beatha air an Talamh a neartachadh.

C: Dè tha mapa na h-eanchainn a’ nochdadh?

F: Tha am mapa eanchainn a chaidh a chruthachadh le iomairt Rannsachadh Brain Institiudan Nàiseanta Slàinte na SA air còrr air 3,000 diofar sheòrsaichean cealla fhoillseachadh ann an eanchainn an duine, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air galairean, eòlas-inntinn, agus feartan eanchainn daonna.

C: Ciamar a bheir cruthan beatha fuadain buaidh air cungaidh-leigheis?

A: Dh’ fhaodadh cruthan beatha fuadain a chaidh a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh nanostructures peptide-DNA hybrid a bhith air an cleachdadh gus cungaidh-leigheis a lìbhrigeadh, galairean a lorg, agus banachdach galair atharrachadh, ag atharrachadh àm ri teachd cungaidh-leigheis.