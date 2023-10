Sgrùdadh Ùr a’ Lorg Buannachdan Airgeadach bho Dreuchd Hyenas Striped ann a bhith a’ faighinn cuidhteas closaichean

Tha sgrùdadh ùr a chaidh a dhèanamh ann an Comraich Fiath-bheathaichean Sawai Mansingh aig Rajasthan a’ dèanamh tuairmse air na buannachdan airgid a tha an cois seirbheisean sgudail hyenas stiallach air closaichean sprèidh agus creach fhiadhaich. Lorg an sgrùdadh, anns an ùine 2019-2020, gun robh hyenas stiallach anns an tearmann ag ithe 23 tonna de chlosaichean sprèidh agus 17 tonna de chreach fhiadhaich, a’ sàbhaladh mìltean de dhollairean ann an cosgaisean toirt air falbh closaichean.

Bidh hyenas stiallach a’ toirt seachad seirbheisean faighinn cuidhteas sgudail a chuireas ri bhith a’ cur bacadh air sgaoileadh ghalaran agus a’ cumail suas glainead na h-àrainneachd. Chan e a-mhàin gu bheil na buannachdan sin a’ lughdachadh cunnart galair ach bidh iad cuideachd a’ sàbhaladh airgead le bhith a’ seachnadh dòighean faighinn cuidhteas closaichean fuadain leithid losgadh-losgaidh dealain no losgadh pònaidh.

Tha an rannsachadh, aon de na ciad tuairmsean air na buannachdan airgid a tha an lùib a bhith a’ sgoltadh hyenas stiallach ann an cruth-tìre a tha fo smachd dhaoine, ag amas air solas a thilgeil air na tha iad a’ cur gu math ris na luchd-sreapadairean sin nach eilear a’ dearmad gu tric. Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh a bhith ag oideachadh choimhearsnachdan ionadail mu na buannachdan airgid sin toirt air falbh an ìomhaigh àicheil a tha co-cheangailte ri hyenas stiallach agus cuideachadh nan glèidhteachas.

Tha an hyena stiallach mar aon de cheithir gnèithean de hyenas air an t-saoghal agus lorgar e anns na h-Innseachan. Tha coltas coin air na feòil-itheadairean aonaranach seo agus bidh iad a’ biathadh gu cothromach air fuigheall bheathaichean air an robh feòil-itheadairean nas motha agus closaichean sprèidh dachaigheil ro-làimh.

Tha solarachadh sheirbheisean faighinn cuidhteas closaichean le hyenas stiallach gu sònraichte cudromach anns an raon sgrùdaidh air sgàth an àireamh mhòr de bheathaichean agus droch shlàinteachas. Tha a bhith a’ dumpadh closaichean ann an raointean fosgailte agus ri taobh rathaidean na fhìor dhuilgheadas mu riaghladh sgudail, a’ fàgail na sgìre ann an cunnart bho sgaoileadh ghalaran zoonotic.

Chaidh na tabhartasan eaconamach bho na seirbheisean scavening a thug hyenas stiallach seachad leis an luchd-rannsachaidh. Rinn iad tuairmse air luach faighinn cuidhteas closaichean ann an dà dhòigh: losgadh-losgaidh dealain agus losgadh pònaidh. Nochd na co-dhùnaidhean gun tug hyenas stiallach air falbh timcheall air 4.4 sa cheud de sgudal closaichean sprèidh, gu h-iomlan 23 tonna, bho ghineadh sgudail bliadhnail na sgìre sgrùdaidh de 525 tonna. Bhathas a’ tomhas gur e cosgais toirt air falbh an sgudail seo $7095 airson losgadh-losgaidh dealain agus $49,665 airson losgadh pòna.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh na buannachdan airgid a chaidh an comharrachadh a bhith air an cleachdadh le oifigearan coille airson riaghladh hyenas stiallach agus na h-àrainnean aca. Dh’ fhaodadh an dòigh measaidh a thathar a’ cleachdadh san sgrùdadh seo a bhith air a chleachdadh cuideachd ann an raointean eile aig a bheil dùbhlain ann a bhith a’ faighinn cuidhteas closaichean sprèidh, a’ toirt buannachd do luchd-brathaidh leithid seaclaich is sionnaich.

Gu h-iomlan, tha a bhith a’ tuigsinn luach eaconamach nan seirbheisean scavening a tha hyenas stiallach a’ toirt seachad a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha na beathaichean sin ann a bhith a’ cumail suas cruthan-tìre fallain agus a’ brosnachadh ath-luachadh air a’ bheachd àicheil a tha gu tric co-cheangailte riutha. Le bhith ag ithe sgudal stuic, bidh hyenas stiallach chan ann a-mhàin a’ sàbhaladh airgead do choimhearsnachdan ach cuideachd a’ cur ri casg ghalaran agus ri rothaireachd beathachaidh ann an eag-shiostaman.

