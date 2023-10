Coimpiutaran a’ dearbhadh adhbhar a’ dol à bith dineasur

Tha buidheann de luchd-rannsachaidh bho Cholaiste Dartmouth air modh modaladh tionndaidh Bayesian a chleachdadh gus faighinn a-mach an adhbhar as coltaiche airson tachartas a dhol à bith Cretaceous-Paleogene, a chuir às do na dineosairean. Le bhith a’ dèanamh anailis air dàta geòlais agus gnàth-shìde, leasaich an luchd-rannsachaidh suidheachadh a bha a rèir a’ chlàr fosail. Cho-dhùin am modal coimpiutair neo-chlaon aca gu robh gasaichean a chaidh a leigeil ma sgaoil le bholcàno sgiath Deccan Traps thar ùine 300,000 bliadhna gu leòr airson an tachartas a chaidh à bith a bhrosnachadh. Tha an dòigh-obrach neo-chlaonach seo a’ toirt sealladh ùr air adhbhar crìonadh nan dineosairean.

Tha duilgheadas aig clann le Autism agus ADHD Fuadach BPA

Thathas air faighinn a-mach gu bheil buaidh buaireadh endocrine aig Bisphenol A (BPA), todhar ceimigeach a thathas a’ cleachdadh ann a bhith a’ dèanamh plastaic. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air sealltainn gu bheil comas nas lugha aig clann le eas-òrdugh speactram autism agus eas-òrdugh trom-inntinn easbhaidh aire (ADHD) BPA a ghlanadh bho na siostaman aca. Tha an co-dhùnadh seo cudromach leis gu bheil àrdachadh ann am breithneachadh airson an dà shuidheachadh thar nam bliadhnaichean. Ged nach eil e coltach gur e foillseachadh BPA an aon adhbhar airson na duilgheadasan sin, dh’ fhaodadh e cur ri an leasachadh.

Bidh teicneòlas ùr a’ sealltainn gealladh ann a bhith a’ làimhseachadh tocsainnean PFAS ann an uisge talmhainn

Tha buidheann de luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Ohio air dòigh ùr a leasachadh gus stuthan per- agus polyfluoroalkyl (PFAS) a làimhseachadh ann an uisge talmhainn truaillidh. Tha todhar PFAS, ris an canar “ceimigean gu bràth” mar thoradh air cho seasmhach sa tha iad san àrainneachd, air a bhith ceangailte ri grunn chùisean slàinte. Chleachd an luchd-rannsachaidh truailleadh ultrasound gus na bannan ceimigeach ann an fluortelomer sulfonates a lagachadh, seòrsa de PFAS a lorgar gu cumanta ann an copan smàlaidh. Tha an dòigh seo a’ sealltainn comas ann a bhith a’ làimhseachadh an dà chuid tocsainnean PFAS agus cungaidhean-leighis ann an tap baile agus uisge caithte.

Tha bhidio Time-Lapse NASA a’ sealltainn fuigheall stellar

Tha NASA air bhidio ùine a chuir a-mach a sheallas na tha air fhàgail de rionnag a spreadh o chionn 20,000 bliadhna. A’ cleachdadh an Teileasgop Hubble Space, chunnaic speuradairean cuibhreann den builgean supernova a bha a’ leudachadh ann an nebula Cygnus Loop. Tha na dealbhan ùine a’ nochdadh gu bheil pìosan an rionnag a’ goirteachadh dhan fhànais aig astar leth mhillean mìle san uair. Tha am bhidio tarraingeach seo a’ toirt sealladh dhuinn air an spreadhadh leantainneach agus a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu na tha air fhàgail de shàr.

Builean an Eas-onair

Tha luchd-rannsachaidh saidheans sòisealta air iongantas ùr leis an t-ainm “onesty drain” a chomharrachadh. Tha an teirm seo a’ toirt iomradh air mar a tha daoine onarach buailteach imrich air falbh bho sgìrean far a bheil mealltaireachd cumanta. Bidh an imrich seo a’ cruthachadh cearcall de dhùblachadh, a’ leantainn gu ceannardas poilitigeach aig ìre nas ìsle, fàs cosnaidh nas lugha, agus cinneasachd saothair nas ìsle. Anns an Eadailt, mar eisimpleir, bidh clàran breith meallta air an cleachdadh mar thomhas air onair roinneil. Chan eil an fheadhainn a bhios a’ gluasad bho sgìrean far a bheil mòran meallta gu sgìrean meallta ìosal cho dualtach teisteanasan breith meallta fhaighinn. Faodaidh tuigse air builean eas-onair fiosrachadh a thoirt do ro-innleachdan airson coimhearsnachdan nas onarach a chruthachadh.

stòran:

- “Leasaich luchd-rannsachaidh Dartmouth Modail Coimpiutaireachd gus faighinn a-mach adhbhar a dhol à bith le dinosaurs"

- “Tha clann le Autism agus ADHD a’ sealltainn comas nas lugha air BPA a ghlanadh, lorg sgrùdaidh"

- “Teicneòlas Ùr a’ nochdadh gealladh ann a bhith a ’làimhseachadh tocsainnean PFAS ann an uisge talmhainn”

- “Bidh bhidio Time-Lapse NASA a’ glacadh fuigheall stellar a ’gortachadh a-steach don fhànais”

- “Bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-mach builean eas-onair ann an coimhearsnachdan ”