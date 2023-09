Spider Silk air a cho-chur le cnuimhean sìoda air an atharrachadh gu ginteil, a ’dol seachad air damhain-allaidh

Tha luchd-saidheans air faighinn seachad air damhain-allaidh gu soirbheachail ann a bhith a’ dèanamh sìoda damhain-allaidh le bhith ag atharrachadh cnuimhean sìoda gu ginteil a’ cleachdadh CRISPR-Cas9. Tha sìoda damhain-allaidh ainmeil airson a fheartan meacanaigeach iongantach, leithid neart tensile àrd, ductility, cruas, agus adhesiveness. Tha an t-adhartas seo ann an saidheans stuthan a’ fosgladh diofar chothroman, a’ gabhail a-steach leasachadh aodach nas seasmhaiche agus nas comhfhurtail, seòrsachan ùra de armachd dìon-urchair, agus tagraidhean bith-mheidigeach.

Tha cinneasachadh sìoda damhain-allaidh le damhain-allaidh cuingealaichte gu adhbharan sònraichte. Mar sin, bha luchd-rannsachaidh a 'feuchainn ri stòr nas gèillidh de shìoda damhan-allaidh a lorg. Dh’ fhaodadh luchd-lorg òr a thighinn nam inntinn mar chomas, ach thagh luchd-rannsachaidh ann an Sìona cnuimhean sìoda air sgàth grunn adhbharan deatamach. Bidh na cnuimhean sìoda a chaidh atharrachadh gu ginteil a’ toirt a-mach sìoda damhain-allaidh, gan dèanamh nan riochdairean sìoda air leth.

Soitheach-fànais Osiris-Rex gus sampall asteroid a lìbhrigeadh don Talamh

Thathas an dùil gun toir an soitheach-fànais Osiris-Rex sampall bhon asteroid 101955 Bennu chun Talamh. Chruinnich an soitheach-fànais, às deidh dha a bhith a’ còmhdach astar 4 billean mìle, leth-phunnd de sprùilleach fànais bho Bennu tro capsal sampall le paraisiut. Tha am misean seo ag amas air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air tùs ar siostam grèine.

Tha Bennu air a mheas mar nì a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach agus mar phàirt de bhuidheann Apollo de asteroids carbonaceous a tha a’ dol thairis air an Talamh. Tha teansa beag ann gun toir e buaidh air an Talamh eadar 2178 agus 2290. Le bhith a 'sgrùdadh an sampall, tha luchd-rannsachaidh an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air eachdraidh siostam na grèine.

Bidh dath soilleir ann am prìomhairean a’ frithealadh adhbharan conaltraidh sòisealta

Ged a bhios mamalan mar as trice a’ taisbeanadh dathan nas socraiche, tha eisgeachdan am measg phrìomhairean. Tha sgrùdadh a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Bristol a’ moladh gu bheil dath soilleir ann an cuid de phrìomhachasan mar sheòrsa de chonaltradh sòisealta taobh a-staigh gnèithean aig nach eil sealladh dath math. Tha an dath soilleir seo a’ toirt seachad fiosrachadh co-cheangailte ri torachas agus rangachd sòisealta.

Roimhe sin, bhathar a 'creidsinn gu robh dath soilleir ann am mamalan a' freagairt ri lèirsinn dath nas fheàrr. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don bheachd sin agus a’ toirt seachad seallaidhean ùra a thaobh cleachdadh dath ann an conaltradh sòisealta prìomhadail.

Ag ath-bheachdachadh air fàs eaconamach: crìonadh agus fàs

Leis gu bheil atharrachadh clìomaid a’ toirt dhùbhlain do eaconamaidh na cruinne agus mairsinneachd dhaoine, tha luchd-dèanamh poileasaidh air tagradh airson “fàs uaine” mar fhuasgladh. Tha am bun-bheachd seo a’ moladh gu bheil e comasach fàs eaconamach a choileanadh agus aig an aon àm a’ lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne agus a’ brosnachadh seasmhachd. Ach, tha àireamh a tha a’ sìor fhàs de sgoilearan a’ nochdadh teagmhach mun dòigh-obrach seo.

An àite sin, tha cuid de luchd-acadaimigeach a’ moladh paradigs eile. Is e aon phàtran den leithid “crìonadh,” a tha a ’tagradh airson lughdachadh dealbhaichte ann an caitheamh stuthan. Is e sealladh eile “fàs,” a tha a’ cur cuideam air seasmhachd gun a bhith ag amas air fàs GDP a-mhàin. Tha na dòighean-obrach eile seo ag amas air dèiligeadh ri builean àrainneachdail is sòisealta mhodalan fàs eaconamach traidiseanta.

Tuill-dhubh Hungrier Supermassive: caitheamh nas luaithe

Tha rannsachadh o chionn ghoirid bho Oilthigh Northwestern a 'moladh gum faodadh tuill dhubh uabhasach ithe stuth mun cuairt nas luaithe na bha dùil roimhe. Bidh na tuill dhubha sin a’ toinneamh na h-ùine-fànais mun cuairt, ag adhbhrachadh gum bi an diosc cruinneachaidh a’ sgoltadh a-steach do fhàinneachan a-staigh agus a-muigh. Mar a tha an fhàinne a-staigh air a chaitheamh, bidh an diosc a-muigh ag ath-lìonadh a’ stuth a chaidh ithe, agus mar thoradh air sin bidh pròiseas leantainneach.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do na modailean a th’ ann mar-thà a tha a’ moladh pròiseas caitheamh fada nas fhaide. Ma tha an teòiridh ceart, bheir cearcall iomlan de chaitheamh stuthan mìosan, an àite nan ceudan de bhliadhnaichean a chaidh a mheasadh roimhe.

