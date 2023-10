An call eagallach air sgeilpichean deigh Antartaig air fhoillseachadh le beachdan saideal

Tha beachdan saideal air nochdadh gu bheil dragh mu chall dùmhlachd deighe aig sgeilpichean deighe Antarctica thairis air na 25 bliadhna a dh’ fhalbh, a’ nochdadh buaidh luathachaidh atharrachadh clìomaid. Lorg an sgrùdadh, a rinn mion-sgrùdadh air 100,000 ìomhaigh radar saideal bho mhiseanan Copernicus Sentinel-1 agus CryoSat de Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, gu bheil còrr air 40% de na sgeilpichean deighe air bhog aig Antarctica air a dhol sìos gu mòr bho 1997. A-mach às na 162 sgeilpichean deighe san Antartaig, bha eòlas aig 71 air lùghdachadh ann an tomhas-lìonaidh, agus mar thoradh air sin chaidh call iomlan de mu 8.3 trillean tunna de deigh rè ùine an sgrùdaidh.

Tha na co-dhùnaidhean a’ soilleireachadh a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig a’ chall deighe seo. Mar leudachadh air duilleagan-deighe stèidhichte air tìr Antarctica, tha sgeilpichean deighe mar bhacadh a chuireas maill air sruth deigh dhan chuan, agus mar sin a’ bunailteachadh eigh-shruthan. Ach, tha call sgeilpichean deighe a’ cur chan ann a-mhàin ri àrdachadh ann an ìrean na mara ach cuideachd ri call deighe nas luaithe ann an cruth fìor-uisge eigh-shruthan a’ sruthadh a-steach don chuan. Tha a’ bhuaidh dhùbailte seo na chunnart mòr.

Nochd an sgrùdadh gu bheil leaghadh sgeilpichean deighe air leantainn gu sgaoileadh timcheall air 74 trillion tonna de fhìor uisge leaghaidh dhan chuan. Dh’ fhaodadh an t-uisge-leaghte seo buaidh a thoirt air cuairteachadh a’ chuain, aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a’ riaghladh teòthachd na cruinne agus a’ toirt taic do bheatha uisgeach.

Sheall an rannsachadh cuideachd dealbh iom-fhillte de chall deigh san Antartaig. Dh'fhuiling sgeilpichean deighe air taobh an iar na mòr-thìr, a bha fo uisge nas blàithe air sgàth diofar shruthan is ghaothan, call deighe nas cudromaiche an taca ris an fheadhainn air an taobh an ear. Chaill Sgeilp Deighe Getz, am fear as motha san Antartaig, 2 trillean tunna de deigh bho 1997, le timcheall air 5% den chall air sgàth gu robh deigh a’ briseadh air falbh agus a’ gluasad dhan chuan. Bha an 95% eile den chall mar thoradh air leaghadh aig bonn na sgeilp deighe.

Tha an sgrùdadh a’ co-dhùnadh gu bheil faisg air leth de na sgeilpichean deighe ann an Antarctica a’ crìonadh gun sgeul air faighinn seachad air, a’ nochdadh nach eil iad ag ath-nuadhachadh fo chuideam gnàth-shìde bhlàthachaidh. Tha seo a’ soilleireachadh an fheum èiginneach airson sgrùdadh saideal leantainneach air Antarctica, leithid miseanan Copernicus Sentinel-1 agus CryoSat, gus lorg agus tuigse fhaighinn air na h-atharrachaidhean a tha a’ tachairt san t-sealladh-tìre pòlach iomallach seo.

stòran:

- Foillseachadh iris Science Advances

- Miseanan saideal Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) Copernicus Sentinel-1 agus CryoSat