Buaidh bàta-fànais air cumadh àile na Talmhainn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences air nochdadh gu bheil saidealan agus soithichean-fànais a’ truailleadh àile na Talmhainn le tòrr mheatailtean. Tha an truailleadh seo a’ tachairt anns an stratosphere, sgìre anns a bheil tòrr ozone.

Chruinnich an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh le Dan Cziczo bho Oilthigh Purdue, dàta le plèanaichean itealaich aig àirde faisg air 12 mìle. Leig seo leotha tomhas ceart a ghlacadh gun truailleadh sam bith bho ghathan itealain. Lorg an sgrùdadh gu robh meatailtean leithid lithium, copar, alùmanum, agus luaidhe, a lorgar gu cumanta ann an soithichean-fànais, a’ dol thairis air na h-ìrean de dhuslach cosmach a tha a’ tachairt gu nàdarra.

A bharrachd air an sin, lorg an sgioba gu robh faisg air 10 sa cheud de ghràinean searbhag sulfarach, a tha riatanach airson an còmhdach ozone a dhìon, air an truailleadh le fuigheall vaporized bho bhàta-fànais. Tha làthaireachd eileamaidean sònraichte leithid niobium a’ nochdadh cleachdadh sgiathan teas ann an rocaidean. Tha an fhianais seo a’ comharrachadh an truailleadh a tha a’ tighinn bho bhàta-fànais seach meteorites, a tha air fuireach gun atharrachadh airson linntean.

Chan eil làn thuigse fhathast air buaidh àrainneachdail an truailleadh seo. Ach, leis an àrdachadh ris a bheil dùil anns an àireamh de shaidealan ann an orbit, dh’ fhaodadh an suidheachadh a dhol nas miosa. Thathas den bheachd gum bi 50,000 saideal a bharrachd ann ro 2030, le companaidhean leithid SpaceX agus Amazon air thoiseach. Tha am fàs luath seo ann an gnìomhachas an fhànais a’ ciallachadh gum faodadh suas ri 50 sa cheud de ghràineanan aerosol anns an stratosphere a bhith a’ toirt a-steach meatailtean bho bhith a’ dol a-steach do bhàta-fànais a-rithist.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ togail dhraghan mu bhuaidh àrainneachdail leudachadh gnìomhachas an fhànais. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh nuair a bhios sprùilleach fànais a’ cruinneachadh agus a’ leigeil ma sgaoil stuthan dèanta le daoine anns an stratosphere. Mar a bhios sinn an urra gu mòr ri saidealan agus soithichean-fànais, tha e deatamach cleachdaidhean seasmhach a leasachadh a lughdaicheas a’ bhuaidh àicheil air an àile againn.

Stòr: Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan