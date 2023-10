Amharclann gnàth-shìde Deep Space a’ glacadh dealbh iongantach de Solar Eclipse

O chionn ghoirid ghlac an saideal Amharclann Gnàth-shìde Deep Space (DSCOVR), co-oidhirp le NASA, an National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agus Feachd Adhair na SA, dealbh iongantach den eclipse grèine “ring of fire” a ghabh àite air. 14 Dàmhair, 2023. Chuir an eclipse seo iongnadh air milleanan de luchd-coimhead speur air feadh Ameireagaidh, agus thug sealladh sònraichte DSCOVR bho faisg air 1 millean mìle air falbh sealladh iongantach.

Tha an ìomhaigh a thog DSCOVR a’ sealltainn ar planaid, le a seallaidhean gorm beòthail, an aghaidh cho dubh sa tha àite. Ach, tha coltas gu bheil cuibhreann mòr de dh'Ameireaga a Tuath sàmhach mar thoradh air dubhar na gealaich. Is e prìomh mhisean an t-saideal seo sùil a chumail air gaoth na grèine agus ro-aithrisean sìde fànais àrdachadh. A bharrachd air an sin, bidh e a’ cleachdadh Camara Ìomhaigh Polychromatic Earth (EPIC) NASA gus an Talamh fhaicinn agus tachartasan iongantach leithid an eclipse grèine o chionn ghoirid a ghlacadh.

Bidh eclipses grèine a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach a’ co-thaobhadh eadar an Talamh agus a’ ghrian, a’ bacadh a diosc bhon t-sealladh againn. Tha na co-thaobhadh sin gu math tearc, leis gu bheil orbit na gealaich timcheall ar planaid air a lùbadh timcheall air 5 ceum an taca ri orbit na Talmhainn timcheall na grèine.

Rè an eclipse o chionn ghoirid, bha coltas gu robh a 'ghealach agus a' ghrian timcheall air an aon mheud ann an speur na Talmhainn. Ach, bha orbit elliptical na gealaich a 'ciallachadh nach b' urrainn dhi a 'ghrian a chòmhdach gu tur, a' ciallachadh gu robh eclipse cearcallach no "fàinne teine". Anns an t-seòrsa eclipse seo, tha fàinne soilleir de sholas timcheall air diosc na gealaich. Chunnaic an fheadhainn a bha fortanach gu leòr a bhith taobh a-staigh slighe na h-annularity, a bha 130 mìle de leud, an t-iongantas eireachdail seo.

A bharrachd air DSCOVR, ghlac saidealan eile a bha a’ orbitadh na Talmhainn ìomhaighean agus bhideothan den eclipse fhad ‘s a bha sgàil na gealaich a’ dol thairis air na Stàitean Aonaichte bhon ear-dheas.

stòran:

- Creideas Ìomhaigh: Brett Tingley/Space.com/Future

- NASA

— NOAA

- Feachd an Adhair na SA