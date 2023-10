A' rannsachadh an t-seann chruth-tìre fo deigh Antartaig an Ear

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air sealladh-tìre àrsaidh falaichte fhoillseachadh fo sgàile-deighe Antarctica an Ear, a’ toirt sealladh dhuinn air eachdraidh ro-eigh-shruthach na sgìre. Chleachd rannsachadh a rinn Oilthigh Durham san RA dàta saideal gus pìos talmhainn a lorg ri taobh lagan subglacial Aurora agus Schmidt a tha air fuireach gu ìre mhòr gun atharrachadh airson suas ri 34 millean bliadhna. Tha am pìos talmhainn seo a’ tabhann “taibhs na cruth-tìre” mus deach an duilleag-deighe a chruthachadh, mar a chaidh a mhìneachadh le co-stiùiriche an sgrùdaidh Stiùbhart Jamieson.

A 'cleachdadh an dàta a th' ann mar-thà, b 'urrainn do luchd-rannsachaidh na tonnan air uachdar na deighe a mhapadh, a bha a' freagairt ri atharrachaidhean san àrdachadh gu h-ìosal. Nochd na caiseadan seòlta seo sealladh-tìre fo-eigh-shruthach suidhichte 1.2 mìle (2 chilemeatair) fon uachdar. Bha an cruth-tìre air a dhèanamh suas de thrì raointean talmhainn fa leth, ceangailte le glinn cumadh U, a’ nochdadh gun robh iad uaireigin nam pàirt de chruthachadh leantainneach. Ach, nuair a bhris an t-seann supercontinent Gondwana, tha e coltach gun do dh’ adhbhraich feachdan teactonaigeach sgaradh nam fearann ​​​​sin.

Tha an sgrùdadh a’ moladh, mar a dh’ fhuasgail a’ ghnàth-shìde às deidh na h-ùine Cretaceous, gun deach ceapan-deighe a chruthachadh aig mullach gach fearann. Chruthaich an leaghadh agus an uisge ruith às deidh sin aibhnichean a bha a’ sruthadh chun chosta, a bha a’ fosgladh aig an àm. O chionn timcheall air 34 millean bliadhna, dh’ fhàs an duilleag deighe mhòr a tha a’ còmhdachadh Antarctica an-diugh agus thug e a-steach am mòr-thìr gu lèir, a’ gleidheadh ​​na cruth-tìre ro-eigh-shruthach seo.

Gu h-inntinneach, dh’ fhuiling cuid de phàirtean den Antarctica an Ear crìonadh mòr air sgàth cuideam na duilleig deighe. Ach, anns an àite a chaidh a lorg o chionn ghoirid, cha do ràinig an deigh tiugh a leigeadh le uisge cruinneachadh, agus mar sin a’ cur casg air bleith. Tha seo a’ nochdadh gu bheil an cruth-tìre shònraichte seo air a bhith an ìre mhath seasmhach thar nam milleanan de bhliadhnaichean.

Ged a tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus aois na cruth-tìre a dhearbhadh, bheireadh drileadh tron ​​deigh gus sampallan creige is grùid a thoirt a-mach às an làrach seallaidhean luachmhor. Tha tuigse air an t-seann chruth-tìre fo chlàr-deighe Antartaig an Ear deatamach airson ro-innse a ghiùlan ann an saoghal blàthachaidh. Le bhith a’ tuigsinn cumadh agus feartan na cruth-tìre, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air an t-sruth deighe a th’ ann an-dràsta agus dùil ri atharrachaidhean san àm ri teachd.

Ceistean Cumanta

Dè a lorg an sgrùdadh o chionn ghoirid fo dhuilleag deighe Antarctica an Ear?

Nochd an sgrùdadh seann chruth-tìre a tha air a bhith gu ìre mhòr slàn airson suas ri 34 millean bliadhna fo uachdar deigh Antarctica an Ear.

Ciamar a chaidh an seann chruth-tìre seo a lorg?

Chleachd luchd-rannsachaidh dàta saideal gus na caochlaidhean ann an àrdachadh air uachdar na deighe a mhapadh, a bha a rèir atharrachaidhean san t-sealladh-tìre fon talamh. Nochd na caiseadan seòlta seo sealladh-tìre fo-eigh-shruthach air a thiodhlacadh 1.2 mìle (2 cilemeatair) fon uachdar.

Dè cho cudromach sa tha an lorg seo?

Le bhith a’ tuigsinn na cruth-tìre ro-eigh-shruthach fo Antarctica an Ear bheir sinn seallaidhean luachmhor air a bhith a’ ro-innse giùlan an leac-deighe ann an saoghal blàthachaidh. Le bhith a’ sgrùdadh cumadh agus feartan na cruth-tìre, is urrainn do luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air sruth deighe an-dràsta agus dùil ri atharrachaidhean san àm ri teachd.

A bheil planaichean ann airson aois na cruth-tìre a dhearbhadh?

Tha luchd-rannsachaidh an dòchas tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh le bhith a’ drileadh tron ​​deigh agus a’ toirt a-mach sampallan creige is grùid bhon làrach. Bheireadh seo cothrom airson co-dhùnadh nas mionaidiche air aois na cruth-tìre.