The Night Sky san Dàmhair: Co-thaobhadh Planetary agus Eclipses

Anns an Dàmhair, faodaidh luchd-amhairc speur coimhead air adhart ri grunn thachartasan inntinneach celestial. Mar a thòisicheas a’ mhìos, tha a’ ghealach dìreach seachad air làn agus chithear i ri taobh Iupiter, a tha trì ceuman gu deas. An ath latha, bidh Uranus cuideachd a’ nochdadh trì ceuman deas air a’ ghealach, ach dh’ fhaodadh soilleireachd na gealaich a bhith na dhùbhlan na planaidean sin fhaicinn.

Air feasgar 2 Dàmhair, gheibhear a 'ghealach dìreach deas air na Pleiades, mu 1.1 ceum air falbh. Mar a thèid a’ mhìos air adhart, bidh Pollux aig 1.4 ceum tuath air a’ ghealach air 7 Dàmhair, agus bidh Venus ri fhaicinn ann an speuran tràth na maidne, suidhichte sia ceuman deas air gealach tana corran air 10 Dàmhair.

Tha 15 Dàmhair a’ comharrachadh teachd seusan eclipse an fhoghair, a’ tòiseachadh le eclipse grèine annular. Rè an tachartais seo, cha bhith a 'ghealach a' còmhdach na grèine gu tur, agus mar thoradh air sin bidh annulus ann an cumadh fàinne timcheall oir na grèine. Bidh an eclipse seo ri fhaicinn air feadh an Leth-chruinne an Iar.

Às deidh an eclipse, bidh Mars suidhichte ri taobh na gealaich air 15 Dàmhair, ged a dh’ fhaodadh ìre corran tana na gealaich a dhèanamh duilich fhaicinn. Air 18 Dàmhair, bidh a 'ghealach 0.8 ceum tuath air Antares, agus air 24 Dàmhair, bidh Saturn trì ceumannan gu tuath, le Neptune a' nochdadh 1.5 ceum gu tuath air 25 Dàmhair.

Bheir 28 Dàmhair gealach làn agus eclipse eile, ach an turas seo cha bhith e ri fhaicinn ach anns an Leth-chruinne an Ear. Air 29 Dàmhair, bidh Jupiter agus Uranus a-rithist trì ceuman gu deas, agus thig am mìos gu crìch leis na Pleiades a tha suidhichte 1.1 ceum tuath air a 'ghealach.

Fhad ‘s a tha Mearcair fhathast falaichte le ciaradh cianalais na maidne agus ro fhaisg air a’ ghrèin ri fhaicinn, tha Venus a’ deàrrsadh gu soilleir mar an “Morning Star” san ear-dheas ro èirigh na grèine. Air 10 Dàmhair, bidh a 'ghealach corran a' dol seachad air Venus, còmhla ri làthaireachd Regulus, an rionnag shoilleir anns an reul-bhad Leo.

A thaobh Mars, tha e fhathast ro fhaisg air a’ ghrèin airson a bhith ri fhaicinn, agus tha smachd aig Jupiter air speur na h-oidhche, a’ sìor fhàs soilleir agus follaiseach fad na h-oidhche. Tha Saturn, a tha suidhichte àrd ann an speur na h-oidhche, a’ toirt cothrom mìorbhaileach dha luchd-amhairc teileasgop a bhith a’ faicinn bòidhchead a’ Phlanaid Ringed agus is dòcha gum faic iad cuid de na gealaich aige an aghaidh cùl-raon dorcha. Chithear Ùranus agus Jupiter còmhla dà uair sa mhìos, còmhla ris a' ghealach.

Mu dheireadh, faodar Neptune, an dèidh dha a dhol an aghaidh o chionn ghoirid, fhaicinn le taic bho ionnstramaidean optigeach airson a’ mhòr-chuid den oidhche. A bharrachd air an sin, chithear an solas zodiacal, deàrrsadh lag air adhbhrachadh le solas na grèine a’ sgapadh duslach eadar-phlanntach, ro fheasgar na maidne an ear airson dà sheachdain meadhan an Dàmhair.

Leis na tachartasan celestial inntinneach seo a’ gabhail àite, tha luchd-dealasach speuradaireachd a-staigh airson cuirm air a’ mhìos seo. Ge bith co-dhiù a tha e a 'faicinn co-thaobhadh planaid, eclipses, no a' rannsachadh speur na h-oidhche le teileasgop, tha gu leòr ri lorg agus ri iongnadh.

Stòr: Seumas Edgar, Deasaiche Leabhar-làimhe an Neach-amhairc, Comann Reul-eòlais Rìoghail Chanada

Mìneachaidhean:

- Tachartasan celestial: phenomena a tha a’ nochdadh anns na speuran, leithid co-thaobhadh planaid, eclipses, agus gluasad cuirp celestial.

- Solar eclipse annular: Seòrsa de eclipse grèine far nach eil a’ ghealach a’ còmhdach na grèine gu tur, a’ leantainn gu cumadh coltach ri fàinne de sholas na grèine timcheall oir na gealaich.

- Dùbhlan: Co-thaobhadh planaid leis an Talamh agus a’ ghrian, leis an Talamh suidhichte eadar an dà rud.

- Solas Zodiacal: Deàrrsadh lag, cumadh còn a tha a ’nochdadh air an ecliptic (slighe na grèine, na gealaich agus na planaidean) às deidh dol fodha na grèine no ro èirigh na grèine.

- Comann Reul-eòlais Rìoghail Chanada (RASC): Buidheann a tha gu sònraichte airson adhartachadh agus adhartachadh reul-eòlas ann an Canada.

