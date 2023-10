A’ gabhail ri mì-chinnt ann an saoghal a tha ag atharrachadh: leasanan bho Sasha Sagan

Lìbhrig an t-ùghdar cliùiteach Sasha Sagan, nighean an speuradair Carl Sagan nach maireann, prìomh òraid chumhachdach aig tachartas The 2023 Korea Herald Humanity In Tech, a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e gabhail ri mì-chinnt ann an saoghal a tha ag atharrachadh gu luath. Chomharraich Sagan gum faod mì-chinnt gu tric leantainn gu mì-thoileachas agus iomagain, gu sònraichte aig amannan buaireasach.

Dh’aidich Sagan gu robh daoine an-còmhnaidh air am beò-ghlacadh leis an rud neo-aithnichte, ach cuideachd air a chràdh leis. Tha ar neo-chomas ro-innse san àm ri teachd air a thighinn gu bhith na adhbhar cuideam cunbhalach. Mar fhreagairt don mhì-chinnt seo, chunnaic Sagan gum bi daoine gu tric a’ sireadh fhreagairtean dubh is geal mar dhòigh air tèarainteachd a lorg, eadhon ged nach eil anns na freagairtean sin ach luchd-àite.

Ach, dhaingnich Sagan, a dh ’aindeoin na cothroman mòra a tha an cruinne-cè a’ tabhann, gum feum daonnachd feuchainn ri gabhail ris an neo-aithnichte le misneachd. Tharraing i air raon saidheans gus a puing a nochdadh, a’ mìneachadh gu bheil eadhon na teòiridhean saidheansail as stèidhichte an-còmhnaidh a’ fàgail rùm airson atharrachadh agus barrachd tuigse. Mhìnich Sagan air feallsanachd a h-athar de smaoineachadh stèidhichte air fianais, a chuir cuideam air tòir eòlas seach creideas dall.

Rè a h-òraid, thug Sagan moladh cuideachd air obair a h-athar. Bha Carl Sagan, a bha aithnichte gu farsaing mar aon de na speuradairean as cliùitiche san 20mh linn, a’ tagradh airson a bhith a’ gabhail ris an rud neo-aithnichte. Stad e bho bhith a’ tabhann freagairtean cabhagach do cheistean iom-fhillte, leithid creutairean taobh a-muigh a bhith ann. Bha meas aig Sagan air dòigh-obrach a h-athar stèidhichte air fianais airson an saoghal a thuigsinn.

Chrìochnaich Sagan le bhith a’ soilleireachadh am paradocs a tha mu choinneamh a’ chinne-daonna: mar a bhios ar tuigse air a’ chruinne-cè a’ doimhneachadh, bidh sinn gu tric a’ faireachdainn a’ sìor fhàs beag is beag. Ach, chuir i cuideam air cho cudromach sa tha foighidinn agus sùbailteachd ann a bhith a’ lorg nam freagairtean ceart. Dh’fhaodadh gum bi e doirbh gabhail ri fiosrachadh ùr, ach tha e deatamach airson fàs agus adhartas.

Ann an saoghal de dh’ atharrachadh luath agus mì-chinnt, tha teachdaireachd Sagan a’ cur nar cuimhne gu bheil a bhith a’ gabhail ri mì-chinnt chan ann a-mhàin riatanach ach cuideachd deatamach airson leasachadh pearsanta is sòisealta. Le bhith ag aithneachadh ar cuid eòlais cuibhrichte agus a bhith fosgailte do chothroman ùra, is urrainn dhuinn an rud neo-aithnichte a sheòladh le misneachd agus tapachd.

