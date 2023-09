Agallamh tarraingeach Sarah Abo leis an speuradair Michael Collins

Ann an agallamh o chionn ghoirid, bha e na urram don neach-naidheachd Sarah Abo bruidhinn ris an speuradair Michael Collins, pìleat bàta-fànais NASA Apollo 11 a thug gu soirbheachail a’ chiad fhireannach chun ghealach ann an 1969. Ged a tha ainmean mar Neil Armstrong agus Buzz Aldrin gu tric co-cheangailte ri seo misean eachdraidheil, b’ e sgilean pìleat Collins a rinn cinnteach gun tilleadh iad chun Talamh gu sàbhailte.

Ged nach do choisich Collins fhèin cas air a’ ghealach, dh’ fhàg a thuras iongantach far-phlanaid sealladh maireannach air Sarah. Thug i cunntas air sealladh Collins mar rud iongantach, ag ràdh nuair a tha thu san fhànais agus a chì thu an Talamh, tha e a’ nochdadh mar eisimpleir beag bìodach a dh’ fhaodar a chòmhdach le d’ òrdag. Tha an t-eòlas seo mar chuimhneachan air cho beag sa tha an galaxy anns a bheil sinn a’ fuireach.

Rè a 'chòmhraidh aca, thug Sarah fa-near gu robh coltas gu robh Collins gu math ann an co-chòrdadh ri nàdar daonna. Gus an do chaochail e ann an 2021, lean e air a’ toirt a-steach feòrachas agus fàs pearsanta. Chuir Collins cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith feòrachail, a bhith ag iarraidh barrachd ionnsachadh mu dhaoine eile, agus ag àrach deònach ceistean fhaighneachd agus èisteachd. Bha e den bheachd, tron ​​​​fheòrachas seo, gum faod duine cumail a’ fàs mar neach fa-leth.

Chunnaic Sarah an agallamh aice le Michael Collins mar chothrom iongantach. Bha i air a brosnachadh leis na beachdan aige air miann daonna airson eòlas agus tuigse. Bha sealladh sònraichte Collins mar speuradair a’ cuairteachadh na gealaich mar chuimhneachan air ar n-àite anns a’ chruinne-cè agus cho cudromach sa tha feòrachas agus fàs nar beatha.

