Bidh Misean Juno aig NASA a’ faighinn a-mach salainn agus stuthan organach air gealach Jupiter Ganymede

Tha dàta a chaidh a chruinneachadh le misean Juno aig NASA air lorg ùr a nochdadh air a’ ghealach as motha aig Jupiter, Ganymede. Tha an speactrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) air bòrd Juno air salainn mèinnearach agus todhar organach a lorg air uachdar na gealaich aig àm itealaich faisg air làimh o chionn ghoirid. Air fhoillseachadh anns an iris Nature Astronomy, tha na co-dhùnaidhean sin deatamach ann a bhith a’ faighinn a-mach cò às a thàinig Ganymede agus co-dhèanamh a chuain dhomhainn.

Tha Ganymede, nas motha na a’ phlanaid Mercury, air luchd-saidheans a ghlacadh air sgàth gu bheil cuan mòr a-staigh falaichte fon sgudal reòta aige. Bha beachdan roimhe bho bhàta-fànais leithid Galileo NASA agus Teileasgop Hubble Space a’ nochdadh gu robh salainn agus stuthan organach ann; ge-tà, cha robh fuasgladh nam beachdan sin gu leòr airson dearbhadh deimhinnte a thoirt seachad.

Air 7 Ògmhios, 2021, thòisich Juno air turas faisg air làimh de Ganymede, a’ sgimeadh aig dìreach àirde 650 mìle. Rè a 'ghluasaid seo, ghlac an ionnstramaid JIRAM ìomhaighean fo-dhearg agus speactra, a' leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air uachdar na gealaich gu mionaideach nach fhacas a-riamh. Gu sònraichte, choilean JIRAM fuasgladh spàsail airson speactroscopaidh infridhearg nas fheàrr na 0.62 mìle gach piogsail. Tron ìomhaigh adhartach seo, lorg sgioba Juno feartan speurail sònraichte co-cheangailte ri stuthan neo-uisge-deighe, a’ toirt a-steach sodium chloride hydradach, clorid ammonium, sodium bicarbonate, agus is dòcha aldehydes aliphatic.

Tha làthaireachd salainn ammoniated a’ nochdadh gur dòcha gu bheil Ganymede air stuthan a chruinneachadh fuar gu leòr gus ammonia a dhlùthadh nuair a chaidh a chruthachadh. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na salainn carbonate a lorgar air a’ ghealach a bhith mar na tha air fhàgail de dheigh làn de charbon dà-ogsaid, a’ toirt tuilleadh lèirsinn air eachdraidh geòlais Ganymede.

Is e aon taobh inntinneach den sgrùdadh gun deach am pailteas as àirde de shalainn is stuthan organach a lorg anns na raointean dorcha is soilleir a tha faisg air na latitudes a tha air an dìon le raon magnetach Ganymede. Tha an lorg seo a’ nochdadh gu bheil coltas ann gu bheil na salainn agus na stuthan organach a chaidh fhaicinn mar fhuigheall de shàil domhainn a’ chuain a ràinig uachdar na gealaich.

Tha misean Juno a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh saoghal inntinneach eile ann an siostam Jupiter. Às deidh dha sgrùdadh a dhèanamh air Ganymede agus Europa, gealach eile a tha fo amharas gu bheil cuan aice fon taobh a-muigh reòthte aice, tha Juno a-nis ag amas air Io. Thathas an dùil gun tig an soitheach-fànais faisg air Io air 30 Dùbhlachd, 2022, a’ toirt tuilleadh chothroman airson lorgan ùr-nodha.

CÀBHA

1. Dè a lorg misean Juno NASA air Ganymede?

Lorg misean Juno NASA salainn mèinnearach agus todhar organach air uachdar Ganymede nuair a bha e faisg air a’ ghealach. Chaidh an lorg a dhèanamh a’ cleachdadh an speactrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) air bòrd bàta-fànais Juno.

2. Carson a tha Ganymede cudromach do luchd-saidheans?

Tha ùidh mhòr aig Ganymede do luchd-saidheans leis gu bheil e a’ caladh cuan mòr uisge a-staigh fon sgudal reòta aige. Le bhith a’ sgrùdadh sgrìobhadh Ganymede agus tùs a chuain bheir sinn sealladh luachmhor air mar a tha a’ ghealach a’ cruthachadh agus na cothroman a th’ ann airson àite-fuirich.

3. Dè an rùn spàsail a choilean JIRAM rè an itealaich?

Choilean an ionnstramaid JIRAM air bòrd Juno rùn spàsail airson speactroscopaidh infridhearg nas fheàrr na 0.62 mìle (1 cilemeatair) gach piogsail aig àm itealaich Ganymede. Thug an ìomhaigh àrd-rùn seo cothrom do luchd-saidheans feartan sònraichte stuthan neo-uisge-deighe a chomharrachadh agus a sgrùdadh air uachdar na gealaich.

4. Dè cho cudromach 'sa tha e a bhith a' lorg salainn agus stuthan organach anns na latitudes dìonta air Ganymede?

Tha làthaireachd salainn agus stuthan organach anns na raointean dorcha is soilleir faisg air na domhan-leud a tha air an dìon le raon magnetach Ganymede a’ nochdadh gur e fuigheall a th’ annta de shàl cuan domhainn a ràinig uachdar na gealaich. Tha an lorg seo a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu eachdraidh geòlais Ganymede agus na pròiseasan a tha a’ tachairt taobh a-staigh an taobh a-staigh.